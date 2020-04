Betiton : le nouveau bookmaker qui utilise l’intelligence artificielle

Les sites de paris en ligne sont populaires et répandus à travers le monde. Ils permettent à tous les fans de se connecter sans frontière et de pouvoir parier sur les équipes sportives de leur choix. Au nombre de ces bookmaker se trouve Betiton, nouveau site de paris sportifs avec quelques fonctionnalités nouvelles. Nous vous le présentons ici.

Qu’est-ce que Betiton ?

Betiton est un bookmaker c’est-à-dire, un site de pari en ligne. En plus des paris sportifs, il propose un casino dernier cri où on retrouve les principaux jeux connus du casino. Ainsi donc, la ludothèque dont il dispose offre une centaine de jeux donc la roulette, les machines à sous, le blackjack, le poker, le bingo et pleins d’autres encore.

Cette plateforme a été conçue par des experts du jeu qui se sont constitués en équipe. Ces professionnels du secteur comptent dans leur équipe des joueurs professionnels et des techniciens expérimentés. Ainsi donc, Betiton est un bookmaker créé par des professionnels du jeu pour des joueurs de tout genre.

Betiton est-il sécurisé ?

Betiton est le dernier bookmaker en date mais il a déjà obtenu deux licences dont une au Royaume-Unis et une autre à Malte. Il est légitime de se demander si ce site est sécurisé ou s’il ne s’agit pas plutôt d’une arnaque. Nous vous rassurons que des équipes d’expert casinos se sont penchés sur cette question et leur conclusion est formelle. Betiton est 100 % sécurisé. Vous pouvez avoir confiance, il n’y a rien à craindre.

Quels paris sportifs sur Betiton ?

Passons maintenant au sujet qui nous intéresse le plus. Quels sont les paris sportifs proposés par la plateforme ?

Betiton propose plus de 25 sports sur lesquels on peut poser des paris divers. Au nombre de ces sports vous avez bien évidemment le football, le football américain, le handball, le basketball, le rugby et le hockey sur glace. Cette particularité est une des caractéristiques importantes pour affirmer qu’un bookmaker est au top. En plus de ça, le site propose des services pouvant élever votre cote jusqu’à 77 % et sécuriser un pari avant que le match de référence ne prenne fin.

Pour aider ses joueurs à prévoir les jeux et donc à mieux positionner les paris, cette application tire ses pronostiques de l’intelligence artificielle. Cette dernière calcule un nombre infini de possibilités grâce à des algorithmes spécialement conçus à cet effet. Une chose est bien sûre, sur Betiton, vous avez les meilleures chances possibles.

Bonus et promotions

Dès l’inscription, Betiton fait un don de 10 dollars aux nouveaux adhérents. Pour en bénéficier, il faut d’abord faire un dépôt de 10 dollars minimum sur son compte. Dès que cela est fait, le bonus de la page est automatiquement ajouté au compte. Pour les très bons parieurs, cette somme de départ peut très vite devenir une fortune.

En plus de ce bonus, Betiton offre régulièrement des promotions pour les paris. Vous en profitez aussi bien pour les paris sportifs que pour les jeux du casino. Il suffit de consulter régulièrement les offres de promotion pour y avoir accès.