Comment fonctionnent les cotes pour les paris sportifs ?

Les cotes sportives représentent l’essence même des paris sportifs. Comment fonctionnent-elles ? C’est ce que nous allons expliquer à travers ces quelques lignes.

Le fonctionnement des cotes de paris sportifs

Définies par les bookmakers (sites de paris sportifs), les cotes de paris sportifs représentent des coefficients multiplicateurs. Le principe est étroitement lié avec la notion de probabilité d’un événement sportif. En effet, et pour faire simple, il s’agit de la probabilité de la réalisation, ou pas, d’un événement précis.

Les bookmakers s’occupent donc de déterminer les cotes selon plusieurs critères, notamment les risques encourus par les parieurs. Le nombre de cotes varie, quant à lui, du nombre de personnes ayant parié sur un résultat précis. Si ce dernier se réalise, le gain des parieurs sera calculé par la multiplication de la cote par leurs mises respectives.

L’affichage des cotes de paris sportifs

Le format européen est celui qu’utilisent la plupart des sites de paris sportifs. Cela consiste à afficher les cotes de paris sportifs sous la forme décimale. Il est également utile de savoir que les bookmakers français s’arrêtent à deux chiffres après la virgule.

Il est d’ailleurs possible de convertir une cote de paris sportifs en pourcentage en divisant le chiffre 100 par elle. Cela facilite le choix aux parieurs, en particulier les plus débutants d’entre eux. Pour vous donner une idée et vous aider à avoir quelques références en tête, voici des exemples de cotes converties en pourcentages :

Lorsqu’une cote est affichée à 1.10, la probabilité de réalisation est de 91 % (le pari est donc « quasi safe ») ;

Lorsqu’une cote est affichée à 1.50, la probabilité de réalisation est de 66 % (soit 2 chances sur 3) ;

Lorsqu’une cote est affichée à 2.00, la probabilité de réalisation est de 50 % (soit une chance sur deux) ;

Lorsqu’une cote est affichée à 5.00, la probabilité de réalisation est de 20 % (soit une chance sur 5) ;

Lorsqu’une cote est affichée à 10, la probabilité de réalisation est de 10 % (une chance sur dix).

En conclusion, plus l’événement a des chances de se réaliser, plus sa cote se rapprochera de 1. Cependant, plus cette dernière est faible, plus votre gain le sera.

À lire également : Comment faire des paris sportifs ?