Les bienfaits des rouleaux de massage pour la récupération sportive

Le sport de haut niveau exige un travail de récupération efficace afin de permettre au corps de se régénérer et d’être apte à réaliser des performances. Les sportifs disposent à cet effet d’un large panel d’outils de récupération allant des massages traditionnels aux bains glacés en passant par les rouleaux de massage. Les rouleaux de massage justement sont des équipements modernes utilisés par de plus en plus de sportifs, notamment les footballeurs. Quels sont ses réels bienfaits dans la récupération sportive ?

L’étirement des muscles avec un rouleau de massage

Selon les médecins du sport, la récupération est l’ensemble des processus qui permettent à un sportif de recouvrer la plénitude de ses moyens. Après un effort, c’est le temps nécessaire pour permettre au corps de produire des performances similaires. Selon les disciplines et la tension des muscles, elle peut passer par une inaction complète ou un bain froid. Mais la majorité des sportifs et médecins du sport ont une préférence pour le massage.

C’est à ce niveau qu’intervient le rouleau de massage. Utilisé à la base dans le yoga et le Pilate, il intervient aujourd’hui dans la récupération sportive grâce à sa capacité à étirer les muscles et à détendre les trigger points. Ce sont des zones sensibles des muscles généralement exposés aux blessures.

Cela dit, il est important de préciser que les bienfaits du rouleau de massage sont les mêmes que ceux d’un massage traditionnel. La différence entre ces deux pratiques est que le rouleau permet un auto massage alors que le massage sportif traditionnel nécessite la main experte d’un spécialiste. Si vous avez envie d’essayer le rouleau de massage, contactez Sport Protech, une référence en matière d’équipements sportifs.

La diminution des tensions musculaires

La pratique d’une activité physique telle que le football engendre des microfissures dans le muscle et provoque des raideurs. Bien que ces éléments ne soient pas d’une gravité immédiate, ils sont tout à fait capables d’entraîner des crampes ou des douleurs lors des activités physiques suivantes. Il est donc nécessaire de procéder à une récupération par le massage.

Les exercices du relâchement myofascial pratiqués avec le rouleau de massage permettent de détendre les muscles sans subir le contrecoup d’un relâchement trop brusque. Grâce à des mouvements de haut en bas et non de gauche à droite comme le massage traditionnel, il permet d’améliorer la circulation sanguine et de supprimer les tensions musculaires. Cela permet de rendre la tonicité et l’élasticité nécessaire à la pratique d’activité physique.

Rouleau de massage : la réduction de la fatigue générale

En dépit des nombreuses techniques utilisées dans sa réalisation, la récupération sportive passe avant tout par un bon sommeil. Toutefois, pour de nombreux sportifs, il est assez difficile de trouver le sommeil après un gros effort physique à cause de l’excitation ou de l’adrénaline.

Au même titre que le massage traditionnel, le rouleau de massage dispose d’un effet relaxant qui permet de diminuer la fatigue musculaire au niveau des muscles concernés. Cela permet d’améliorer la circulation du sang ainsi que le fonctionnement du système lymphatique.

À terme, le sportif aura un sommeil apaisant et réparateur qui lui permettra de réaliser sans grande difficulté de grosses performances. Mais en raison du fonctionnement routinier du rouleau de massage, il est recommandé de le joindre à d’autres pratiques récupératrices.

La cicatrisation des microfissures avec l’aide d’un rouleau de massage

Comme évoqué plus haut, l’utilisation des rouleaux de massage permet de fluidifier la circulation du sang dans les zones concernées. Cela a un impact direct sur les microfissures musculaires subies pendant l’activité physique.

En raison de leurs petites tailles, ces « blessures » ne nécessitent pas un traitement particulier ou une intervention. Elles nécessitent au pire une compensation et un repos du muscle. Le rouleau de massage permet d’éviter ces extrêmes à travers son effet de frottement.

Cependant, il est important de préciser que l’efficacité d’un rouleau de massage dépend entièrement de la façon dont il est utilisé. Pour rappel, le rouleau de massage peut être utilisé sur différentes parties du corps. En général, les parties concernées sont le dos, les cuisses ou les mollets. Mais il est tout à fait possible de les utiliser pour d’autres endroits comme les quadriceps.

Après avoir déterminé la partie du corps où le rouleau sera utilisé, il faudra le poser au sol ou sur une table pour faire des mouvements de va-et-vient. En clair, il faudra y poser la partie du corps que l’on souhaite masser et frotter de haut en bas. Idéalement, la durée du massage devrait se situer entre 5 à 7 minutes par groupe de muscles.

Il faut préciser que ce rouleau existe sous de nombreuses formes. Ainsi, pour un massage doux, il suffira d’utiliser un rouleau avec des mousses lisses et légères. Pour un massage intense par contre, il faudra opter pour un rouleau doté de mousse dure et structurée. Enfin, pour un massage ultra efficace, la meilleure option est un rouleau électrique avec vibration.