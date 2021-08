Quelles sont les meilleures chaussettes de foot ?

En ce qui concerne les équipements de football, le choix est souvent très large. Sport populaire aux quatre coins du globe, le football ou soccer comme on l’appelle sur le continent nord-américain a selon toute logique, son lot de fabricants, de revendeurs et donc, de produits. Il suffit de voir les stars du ballon rond se différencier eux-mêmes. Avec différents équipementiers, les maillots ne sont pas les mêmes en fonction des équipes, les ballons non plus en fonction des championnats et les joueurs se diversifient (pour les meilleurs), sur les chaussures utilisées.

Avec un choix pharamineux de produits, il n’est alors jamais simple de réellement définir le ou les meilleur(s) produit(s) d’une certaine gamme de vêtements ou accessoires footballistiques. Voici pourquoi nous avons aujourd’hui, décidé de nous concentrer sur les chaussettes de football, afin de tenter de comprendre quelles sont les meilleures paires d’entre-elles. Au-delà d’une marque précise, nous tenterons d’expliquer ce qui fait une bonne paire de chaussettes de football.

Une nouvelle ère

Longtemps les chaussettes de foot se sont portées hautes, sous le genou voire au-dessous, et surtout ininterrompues des orteils jusqu’en haut. Avec l’évolution des technologies et les demandes pressantes de certains champions, l’ère est désormais aux chaussettes basses, comme on les portait avant, uniquement à l’entraînement. Elles permettent un confort et une adhérence bien meilleure que de longues chaussettes, ayant tendance à descendre ou se desserrer au fil des minutes sur le terrain.

C’est donc une donnée importante à prendre en compte pour considérer la chaussette de performance par excellence. Celle-ci ne doit pas descendre sans toutefois avoir à faire subir un serrage trop important au niveau des membres inférieurs et de la base du mollet. Il s’agit alors de trouver un mélange innovant entre compression et confort de mouvement. Pas toujours simple pour les équipementiers !

Des avantages techniques obligatoires

Une paire de chaussettes parfaite se doit de contrer les mauvaises habitudes de chaussettes classiques dans le monde du football. Elles ne doivent pas descendre toutes les minutes ou à la moindre apparition d’humidité, tout comme elles doivent être de bonne épaisseur pour être ni trop imposante dans la chaussure, ni trop fine.

La meilleure chaussette du marché du football doit également maintenir le pied et la cheville car ce sport laisse bien trop la part belle aux torsions et autres contraintes imposées sur ces membres inférieurs par des mouvements latéraux fréquents.

Alliez ces avantages techniques à un grip fondamental empêchant au pied de se balader dans votre chaussure et vous aurez sans aucun doute la meilleure chaussette imaginable pour jouer au football ! On parle alors de l’absence de frottements et donc de l’arrivée éventuelle d’ampoules ou encore d’un manque de performance cruel en raison d’un confort presque trop mis en avant.

La durée de vie

Les grands équipementiers ont majoritairement tendance à promettre des innovations fréquentes, à chaque nouveau modèle sorti. Si c’est en effet le cas pour la plupart d’entre eux, ils possèdent entre concurrents, parfois le même défaut. La durée de vie est très courte et il ne faut très souvent pas plus d’une demi-saison pour voir l’apparition des premières déchirures sur les tissus de la chaussette. Aussi performante qu’elle soit, votre paire de chaussettes représente un coût qui ne mérite en rien de devoir la jeter au bout de quelques semaines d’utilisation.

La meilleure paire de chaussettes de foot est sans conteste une paire qui dure longtemps, tout en gardant sa technicité et la performance connues au début. Assurez-vous de regarder les avis également quant à la durée de vie pour pouvoir jeter votre dévolu sur la paire de votre choix.