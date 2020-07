Mercato OM : l’OL coiffe Marseille sur le dossier Samuel Gigot

Plusieurs clubs en France dont l’OM, l’OL et Lille veulent recruter Samuel Gigot. L’actuel défenseur du Spartak Moscou aimerait retrouver la France dès cet été pour rejoindre Lyon.

Pour renforcer sa défense centrale, André Villas-Boas aurait coché plusieurs noms, et notamment ceux de Leonardo Balerdi, déjà recruté, et de Samuel Gigot. En ce qui concerne le natif d’Avignon, le coach de l’OM serait à la lutte avec le LOSC et l’OL et aurait la nécessité de débourser entre 18 et 20M€ pour satisfaire les désirs du Spartak Moscou. De son côté, Samuel Gigot afficherait déjà une préférence pour son avenir. Et cela ne devrait pas faire plaisir à André Villas-Boas.

Samuel Gigot pencherait pour l’OL