Mercato OM : Payet peut-il partir ?

L’OM est-il prêt à laisser partir Dimitri Payet à la fin du Mercato ? West Ham aurait fait de l’ex-international français une priorité durant ce mercato hivernal. Mal en point, les Hammers verraient en Payet un joueur capable de les aider à se maintenir cette saison.

André Villas-Boas considère Payet comme Intransférable

Interrogé par nos confrère de L’Equipe, l’actuel entraîneur de l’Olympique de Marseille a confié : « Payet intransférable ? Pour moi, oui. Et il le sait. On a une relation spéciale (…) Je ne sais pas si c’est vrai, il faut être prêt si ça se confirme. Mais je ne pense pas que ça arrivera, on reste quand même dans l’attente ».

Sous contrat jusqu’en 2022, Dimitri Payet réalise une excellente saison avec le club Olympien. Précieux dans le jeu marseillais, West Ham pourrait arriver avec une très grosse offre que Jacques Henri Eyraud pourrait accepter. Financièrement en difficulté, Marseille pourrait laisser filer son joueur en cas d’offre jugée « Qui ne se refuse pas ».

Néanmoins, que les supporters de l’OM se rassurent puisqu’aucune offre concrète n’est parvenue au club. De plus, les joueurs vivent des moments forts et personne ne souhaite quitter le navire.