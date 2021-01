Mercato OM : Rebondissement dans le dossier Milik

Un accord a bien été trouvé entre l’Olympique de Marseille et Arkadiusz Milik concernant le transfert de l’attaquant de Naples. Néanmoins, les tensions sont importantes entre le joueur et Naples, de quoi mettre le doute sur l’arrivée du joueur lors du mercato hivernal.

Milik à l’OM ? Le doute plane

Le joueur pourrait rejoindre l’OM pour un prêt de 18 mois avec option d’achat (prix fixé à 8 millions avec un bonus de 3 à 4 millions d’euros). Toutefois sous contrat jusqu’en juin prochain, l’international polonais doit prolonger son contrat avec le club italien pour réaliser l’opération.

Une situation délicate puisque le joueur est en conflit avec son club actuel. Va-t-il prolonger avec Naples pour permettre à l’OM de le recruter ? Le temps passe et les doutes s’installent de plus en plus.