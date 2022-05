Mercato OM : Une grande nouvelle concernant Milik

Après le match OM – Nantes de la 33ème journée de Ligue 1, une information importante concernant Arkadiusz Milik vient bouleverser le mercato.

Cette 33ème journée de Ligue 1 a été marquée par une victoire de l’OM contre Nantes à l’Orange Vélodrome et ce après un but de Amine Harit et d’un doublé de Dimitri Payet sur penalty. Le club phocéen entraîné par Jorge Sampaoli était pourtant privé du joueur Cengiz Ünder pour ce match.

Grâce à cette victoire, la deuxième place en Ligue 1 est confortée pour le club fort de ses joueurs Arkadiusz Milik, Mattéo Guendouzi et Gerson. 5 jours seulement avant la fin du championnat, le club a 6 longueurs d’avance sur ses concurrents le Stade Rennais, le RC Strasbourg et l’AS Monaco.

Milik, une grande nouvelle

Peu de temps après ce match, Pablo Longoria a annoncé une grande nouvelle mercato concernant le joueur Arkadiusz Milik.

En effet, cet attaquant de 28 ans ayant marqué 20 buts en 32 matchs cette saison dans le club de l’OM va rester dans le club pour la saison prochaine ! Une bonne nouvelle qu’a annoncé Pablo Longoria à Tuttosport lors d’une interview. Bien que les relations entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik n’aient pas toujours été optimales, rester à l’OM est positif pour le joueur, anciennement dans le club du SSC Naples et de l’Ajax Amsterdam et qui réalise en ce moment une très bonne saison.