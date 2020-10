Mercato OM : Villas-Boas ferme la porte à deux joueurs

Le Mercato de l’OM a été marqué par plusieurs départs et arrivés. Plusieurs indésirables étaient invités à trouver une porte de sortie. Si Maxime Lopez a trouvé une issue en partant pour l’Italie, d’autres joueurs n’ont pas eu cette chance.

Mitroglou et Florian Chabrolle ne seront pas relancés par André Villas Boas

Interrogé en conférence de presse avant le match face à Bordeaux, André Villas Boas a définitivement fermé la porte pour le retour de Mitroglou et Chabrolle : « Kostas est dans la même position que Sertic la saison dernière. On a dit qu’on ne comptait pas sur lui, il n’a pas trouvé de solution, il est sous contrat. Je ne pense pas qu’il va être réintégré. Enfin, je ne pense pas qu’il va avoir sa chance. C’est une chose que je n’aime pas faire, mais j’ai choisi mon effectif pour cette saison et il n’est pas dedans. J’ai été plutôt clair. Tout le monde a le droit de revenir, mais je ne pense pas »