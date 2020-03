Mercato PSG : C. Ronaldo vers le PSG ?

Et si un autre club français, en l’occurrence Lyon, envoyait Cristiano Ronaldo au PSG ? C’est en tout cas ce qui pourrait se passer si la Juventus se faisait éliminer en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Selon le quotidien espagnol ‘Don Balon’, Cristiano Ronaldo serait ‘frustré’ a la Juventus ne sentant pas le club de Turin capable de se mettre à son niveau pour aller titiller les sommets européens. Et si une catastrophe se produisait pour les Bianconeri et CR7, trop peu habitué à sortir de la C1 aussi tôt dans la compétition, le Portugais pourrait aller voir ailleurs et vivre une nouvelle aventure dans un nouveau championnat.

Le PSG mieux placé que jamais pour accueillir Ronaldo

Et cela pourrait être un championnat qu’il ne connait pas encore. Après avoir porté les couleurs du Sporting Portugal, de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo pourrait aller chercher un nouveau challenge dans un nouveau pays. Un joueur de ce calibre, avide de défis et de marquer l’histoire aimerait certainement gagner de nouveaux trophées dans un autre grand championnat ce que ne fera certainement jamais son meilleur ennemi Lionel Messi.

A l’heure de faire les comptes pour départager les deux dans un débat qui passionne les foules pour savoir qui est le meilleur des deux, cela pourrait avoir son importance.

Peu de clubs hormis le PSG peuvent payer son transfert et son salaire

Même à 35 ans, Cristiano a toujours un impact impressionnant sur les pelouses d’Europe, en témoignent ses 21 buts en Serie A. En allant au PSG, il pourrait non seulement avoir encore de grandes ambitions à savoir être un favori de la C1 mais il pourrait également garnir davantage son palmarès avec un titre de champion et d’éventuelles coupes nationales.

Surtout, il pourrait prétendre a un salaire hors du commun pour un joueur de son âge quand d’autres clubs font la décision de baisser considérablement les salaires des trentenaires voire de s’en débarrasser comme le fait Florentino Perez au Real Madrid.

Le PSG devrait sacrifier Neymar ou Mbappé dans l’opération

Si CR7 débarque à Paris, impossible de voir la triplette Neymar-Mbappé-Ronaldo sous les mêmes couleurs. Premièrement car le Paris Saint-Germain ne rentrerait pas dans les clous du Fair-Play Financier et ensuite car il est improbable de voir trois egos surdimensionnés évoluer ensemble. La tendance serait plus de privilégier la jeunesse et donc Mbappé et de l’allier à l’expérience et le professionnalisme de Ronaldo. Dans un cas beaucoup plus positif et optimiste mais qui pourrait avoir les mêmes finalités pour le quintuple Ballon d’or, il gagne une nouvelle Ligue des champions et file au PSG avec le sentiment du devoir accompli en Italie comme il l’a fait en Angleterre et en Espagne.

Source: Blasting News