Mercato PSG : Dans quel club retrouverons-nous Kylian Mbappé la saison prochaine ?

Où évoluera l’attaquant du PSG la saison prochaine ? C’est une question que tout le monde se pose et le joueur français lui-même en est conscient : « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Après je sais que pour les gens, ça tarde un peu, on en parle tous les jours” a-t-il déclaré à Prime Vidéo.

Bien que nous ayons une petite idée des options qui s’offrent à l’attaquant français, rien de concret n’a encore été partagé et Kylian Mbappé lui-même semble être dans le flou. Les deux possibilités les plus envisageables seraient une prolongation de la part du PSG ou un engagement auprès du Real Madrid, club pour lequel il a réclamé son départ au PSG l’été dernier. Il a même confirmé que le Real Madrid était un club idéal où tout était ouvert pour son avenir.

Des gros clubs à l’affût de Mbappé

Toutefois, Kylian Mbappé a parlé “d’éléments nouveaux”. Deux clubs sont supposés apparaitre dans les négociations : Liverpool et Manchester City. De plus, le FC Barcelone reste un choix possible bien que moins probable si l’on se réfère aux enjeux économiques.