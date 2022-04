Mercato PSG : La révélation de l’offre du PSG pour Kylian Mbappé

Le contrat au PSG de Kylian Mbappé touchant bientôt à sa fin, il est maintenant temps pour lui de prendre une décision quant à son avenir. Lui-même dans le flou, il a déclaré, après une très belle prestation de 2 buts et 3 passes décisives dimanche dernier : “Je réfléchis, il y a des nouveaux éléments, plein de choses, de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix.”

Le Real Madrid et Le PSG sont deux options avantageuses pour le joueur, très hésitant d’autant plus que le PSG semble vouloir garder le footballeur à tout prix. En effet, le journaliste Guillem Balague a parlé de la proposition du PSG, prêt à tout pour ne pas perdre son joueur : la somme s’élèverait à 150 millions d’euros de prime à la signature et un salaire annuel de 40 millions d’euros. Ce montant colossal explique pourquoi Kylian Mbappé soit encore en pleine réflexion.