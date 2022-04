Mercato PSG : Nouvelle piste pour succéder à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé envisageant son départ du PSG, le club se doit de trouver un éventuel successeur. Après Haaland, premier choix du club, le PSG s’intéresse également à Darwin Núñez.

Darwin Núñez

Ce joueur international uruguayen en contrat au club de Benfica Lisbonne n’a pas réussi à faire ses preuves lors de sa première année dans le club ou il n’avait marqué que 6 buts en 29 matches mais il est parvenu à remonter la pente et est l’auteur de 29 buts en 35 matches qu’il a marqué lors de sa deuxième année. De plus l’attaquant vient d’Almeria ou il avait marqué 16 buts en deuxième division espagnole. Il a également marqué 5 buts en Ligue des Champions ce qui lui vaut maintenant le surnom du nouveau Cavani et le titre de meilleur buteur du Portugal.

L’intérêt de plusieurs clubs

Toutes ces prouesses lui apportent donc l’intérêt de plusieurs clubs comme le Barça, l’Atletico de Madrid, Chelsea, Manchester United, Newcastle et, selon The Athletic, même le PSG. En effet, le club parisien serait séduit par ce joueur possédant toutes les qualités d’un bon attaquant moderne. Le PSG se prépare donc au départ de Kylian Mbappé et à l’éventualité que Erling Haaland ne rejoigne pas le club en suivant le joueur uruguayen, idéal pour son équipe.

Un choix qui a un coût

Bien que ce choix soit idéal pour le PSG, tout se paye et l’attaquant uruguayen, auquel de nombreux clubs s’intéressent, se vaut à pas moins de 70 millions d’euros. Cette somme que réclame le club de Lisbonne est bien supérieure à ce qu’il avait du débourser (25 millions d’euros) pour attirer le joueur dans son équipe après Almeria.