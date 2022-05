Mercato PSG : Une star sur le départ

Avec une situation ayant quelque peu changé lors de la dernière saison, Keylar Navas a laissé entendre qu’il était contrarié. Il aurait alors lancé un ultimatum au club.

L’arrivée de Gianluigi Donnarumma

Après avoir été le seul gardien du PSG pendant deux saisons, le joueur de 35 ans, Keylar Navas a vu arriver Gianluigi Donnarumma avec qui il a dû alterner les apparitions pendant la saison dernière. Bien que cela ne semble déranger personne dans l’équipe, Keylar Navas a pris la parole après le match PSG – Angers (3-0) et il n’avait pas l’air ravi.

Un ultimatum ?

Keylar Navas a déclaré qu’il fallait que cela change. “On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre” a-t-il affirmé à Canal+. Il avoue ne pas savoir s’il souhaite rester ou non due à la complexité qu’il évoque de la situation. “Si j’ai envie de rester ? Il faut étudier beaucoup de choses. Au final j’ai une très bonne relation avec Gigio (Donnarumma), il n’y a pas de problème avec lui. Bien sûr, je veux jouer tous les matches. Au final, si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris, tout le monde me traite bien. On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre”. Tout cela semble être un ultimatum adressé au PSG.