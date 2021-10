L’OM de Jorge Sampaoli vise le podium en Ligue 1 !

À Marseille, le soleil brille à nouveau depuis six mois. En effet, depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli dans la cité phocéenne, les Marseillais retrouvent des couleurs sur le terrain, mais également en dehors puisque toute la ville est derrière l’équipe de l’Argentin. Un jeu attrayant, des attaques par dizaines et une certaine folie et grinta dans le jeu : tous les ingrédients sont présents pour ramener un petit quelque chose à l’Orange Vélodrome…

Du côté de l’Olympique de Marseille, tout va pour le mieux ou presque. En effet, après des années compliquées sous Michel, Rudi Garcia ou encore Nasser Larguet, l’OM a trouvé le coach parfait pour ce club si particulier : Jorge Sampaoli. Le sulfureux Argentin, qui ne ment pas sur les terrains, est arrivé avec de grandes ambitions pour ramener l’OM sur le devant de la scène française. Celui qui a remporté des Copa America avec le Chili est complètement fou sur le terrain et en dehors et colle parfaitement à l’identité marseillaise, si importante pour les supporters.

En effet, alors qu’il a trouvé les mots justes pour son groupe et qu’il s’entend à la perfection avec son président Pablo Longoria, le technicien a profité des nombreuses recrues arrivées cet été pour adopter un système de jeu ambitieux mais terriblement efficace pour le spectacle. Ainsi, depuis le début de l’année, Marseille évolue en 3-4-2-1 et donne énormément de joie et de frissons à ses supporters. La charnière centrale est plutôt efficace puisque Luan Peres, William Saliba et Leonardo Balerdi sont solides dans les duels et surtout très importants pour l’animation offensive. Les trois axiaux possèdent un sacré jeu au pied et savent apporter un surnombre en attaque. Dans l’entrejeu, Boubacar Kamara, Mattéo Guendouzi et Gerson s’imposent petit à petit comme une vraie force, et Pol Lirola profite parfaitement du rôle de piston droit pour mettre ses qualités au service du collectif ! Enfin, en attaque, Dimitri Payet a retrouvé de sa superbe, au côté de Cengiz Ünder et Konrad de la Fuente. L’OM a, pour le moment, disputé tous ses matchs sans vrai 9 en attaque puisque Arkadiusz Milik était blessé. Quand le Polonais sera à un bon niveau physique, les nombreuses occasions créées par l’OM devraient clairement se transformer en but et rapprocher l’OM de son objectif : retrouver la Ligue des Champions !

À en croire les paris sportifs en direct, Marseille est clairement en course pour terminer dans les trois premières places. Si Paris a déjà beaucoup d’avance et semble promis au titre, l’OM luttera avec Nice, Lyon, Lille et Monaco pour une place en Ligue des Champions ! Pour le moment, les bookmakers voient plus l’OL et l’ASM terminer sur le podium puisqu’ils ont des cotes de 2,10 et 2,40. L’OM arrive juste derrière avec une cote de 2,50. Pourtant, depuis le début de la saison, Marseille a clairement fait la meilleure impression comparée à ses concurrents direct. Troisième de Ligue 1 avec un match en moins, le club phocéen peut viser très haut cette année. Et nul doute que Jorge Sampaoli ne laissera pas passer cette opportunité.