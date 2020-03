OM : Payet allume Aulas après ses déclarations

Le Football français étant à l’arrêt après les dernières annonces faites par la LFP concernant le coronavirus. La Ligue 1 ne reprendra pas jusqu’à nouvel ordre, Jean Michel Aulas n’a pas hésité à faire une proposition pour le moins surprenante : « Une Saison Blanche »

Aucune rélégation, Même qualifiés européens

Le président de l’Olympique Lyonnais propose qu’aucune relégation n’ait lieu cette saison, que le titre de champion de France ne soit pas attribué et que les qualifiés pour la Ligue des Champions soient les mêmes que la dernière saison. Une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais. Les Gones occupent actuellement la 7ème place et sont quasiment hors de course pour la prochaine Coupe d’Europe…

Dimitri Payet n’a pas tardé à réagir avec humour

Pour finir, Dimitri Payet conseille même aimablement à Aulas de « prendre sa température… » pour être qu’il soit dans son état normal après ses propos.