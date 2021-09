Est-ce possible de vivre des paris sportifs ?

On entend souvent parler que certaines personnes vivant leur vie exclusivement grâce aux gains qu’ils arrivent à faire des paris sportifs, mais ce qu’on ne nous dit pas est que le nombre de ces personnes est très limité. Plusieurs peuvent donc rêver de pouvoir vivre ainsi, mais il faut savoir que cette vie est loin d’être une vie de rêve, car elle apporte également son lot d’inconvénients. C’est pour cette raison que beaucoup préfèrent garder un boulot à mi-temps, en plus de leurs paris sportifs. En tout cas, une question reste indéfiniment posée : est-possible de vivre pleinement de ses paris sportifs ?

Y a-t-il des parieurs professionnels ?

Le pari sportif reste un jeu d’argent qui permet de gagner de l’argent, mais aussi qui risque d’en faire perdre. De nombreuses personnes pratiquent ces hobbies de manière assez irrégulière. Ces personnes sont donc des gens jouant occasionnellement. Cependant, on entend souvent dire qu’il existe certains qui se permettent d’être des joueurs professionnels. Lorsqu’on entend cela, on se demande souvent est-il possible de vivre uniquement des paris sportifs. Cela peut sembler comme une vie de rêve, car il ne suffira que de parier sur les bons éléments pour voir de l’argent rentrer, mais cela est bien loin de la réalité. En effet, il faut savoir que jusqu’à présent, il n’y a quasiment aucune personne capable de tout plaquer et donc son métier et subvenir à ses besoins uniquement grâce aux paris sportifs.

Pour arriver à cela, il faut pouvoir être classé parmi les joueurs dits gagnants. Ces joueurs sont ceux qui gagnent le plus de paris sportifs. Ils ont souvent une très bonne stratégie, mais aussi une bonne étoile. D’après les quelques informations des bookmakers, il n’existe que 2 % de l’ensemble des parieurs sportifs qui sont des joueurs gagnants.

Il faut noter qu’être un joueur gagnant n’est pas synonyme de quelqu’un qui gagne des millions, voire plus grâce à ses paris. Cela veut simplement dire qu’il a tendance à gagner ses paris, et cela, même s’il n’a gagné que quelques centimes seulement.

Dans ces 2 % de joueurs gagnants, ce ne sont que quelques-uns seulement qui sont des parieurs professionnels et qui peuvent éventuellement se permettre de vivre de leurs paris. Cependant, cela reste un train de vie très risqué, car du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver sans rentrée d’argent si leurs paris n’ont pas été florissants. C’est donc pour cette raison que bien que vivre de ses paris sportifs soit possible, mais ça reste très difficile à réaliser.

Que faut-il pour gagner aux paris sportifs ?

Pour être parmi les gagnants aux paris sportifs, il faut avoir certaines compétences. Quelques-unes sont très logiques et anodines, tandis que d’autres seront plus difficiles à développer et nécessiteront un certain entraînement.

Il faut tout d’abord avoir de bonnes connaissances dans les différents sports ou du moins, dans ceux pour lesquels le parieur aura tendance à jouer. Cette compétence est assez simple et la plupart des parieurs sportifs la possèdent. En effet, tout ce qu’il faut, c’est de prendre le nombre de personnes fans de football et qui sont susceptibles de parier sur ce sport.

La seconde compétence à avoir impérativement est bien la gestion du capital qu’il faudra mettre en place pour jouer. En effet, le parieur devra gérer stratégiquement le capital qu’il va miser lors de ces paris. De manière générale, les parieurs professionnels misent entre 1 % et 5 % de leur capital, mais cela n’est pas une règle, ça a également un rapport avec la stratégie choisie pour jouer ses paris sportifs.

Les avantages et les inconvénients de la vie des parieurs professionnels ?

Il est vrai que certains parieurs professionnels ont pu vivre exclusivement grâce à leurs paris, sans autre rentrée d’argent comme un travail, mais il faut savoir que les quelques personnes qui vivent dans un cas pareil sont très peu nombreuses. Pour la plupart des personnes lambda, cela peut sembler être une vie de rêve et sans soucis. Ça a bien évidemment des avantages, mais aussi des inconvénients que l’on vous présentera dans le tableau suivant :

Les avantages Les inconvénients Ne plus être obligé de travailler.

La liberté ressentie.

Plus de temps libre. Difficulté d’acceptation du nouveau mode de vie par ses proches.

Une vie d’incertitudes et de craintes, régie selon plusieurs variantes.

Une pression des résultats et des gains faits.

Où faire des paris sportifs ?

Bien évidemment, vous avez toujours la possibilité de vous rendre au bar tabac, afin de pouvoir vous adonner à votre plaisir, à savoir les paris sportifs. Mais cela va vous demander de vous déplacer, et ce n’est pas toujours très pratique. De plus, suivant le type de paris que vous désirez faire, vous risque d’être limité dans les possibilités. Le pari en ligne comme au jeu de casino semble donc une meilleure solution. D’ailleurs, certains casinos en ligne vous propose de faire des paris sportifs. Maintenant, il s’agit de ne pas choisir le site au hasard. Il convient de s’intéresser à plusieurs critères. Faisons le point à ce sujet.

Les bonus : Bien souvent les casinos vous proposent un bonus à l’inscription, puis d’autres pour vous fidéliser. Cela peut être à l’occasion d’une date anniversaire ou pour vous faire jouer sur des créneaux où peu de personnes jouent. Attention, il peut vous être demandé de devoir jouer une certaine somme pour pouvoir en bénéficier ou encore pour récupérer les sommes gagnées. Dans le monde du casino, il est question de wagering. Si le casino vous offre 200 euros et que le wagering est de 5, vous devrez avoir déposé 5X200 € pour récupérer vos mises.

Les paiements et retraits : Cela parait logique, mais il est primordial que vos transactions soient sécurisées. Regardez également si vous pouvez faire des virements bancaires, au lieu de payer en carte bancaire. Cela vous évitera de payer des frais supplémentaires.

La variété des jeux ou paris sportifs : Le but premier de jouer est de prendre du plaisir. Plus vous aurez du choix et mieux ce sera plaisant. Cela vous évitera également de vous lasser.

Le service client : si vous avez besoin de les joindre, il est important de pouvoir le faire facilement. L’idéal est d’avoir accès à plusieurs supports (mail, téléphone, tchat, …) et en français si vous ne maitrisez pas l’anglais.

L’accessibilité sur supports : Cette fois, il est question de pouvoir jouer aussi bien depuis un ordinateur, que sur une tablette numérique ou plus simplement votre smartphone. Bien entendu, il est impératif que l’expérience utilisateur soit adaptée.

Si vous faites le choix de réaliser vos paris sportifs uniquement sur un site spécialisé en ce domaine, vous pouvez également vous appuyer sur les conseils que nous venons de vous donner. Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à consulter des comparatifs pour savoir quels sont les meilleurs sites de casino en ligne ou de paris sportifs.