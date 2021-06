Espagne – Suède : direct, chaines TV, composition, pronostic

Après ce premier week-end de l’Euro 2020 riche en sport, c’est au tour de l’Espagne et de la Suède de se rencontrer ce lundi 14 juin. Nous assisterons d’abord plus tôt dans la journée aux matchs Ecosse – République tchèque et Pologne – Slovaquie. Quelles sont les chaînes qui vont diffuser le match en direct ? Quelle est l’heure du match en direct ? Quelle est la composition probable du match Espagne – Suède ? Quel est le pronostic du match ? Suivez l’Euro 2021 avec nous.

Quand a lieu la rencontre Espagne – Suède ?

Le match Espagne – Suède pour l’Euro 2021 aura lieu ce lundi 14 juin à 21h. Ce match du groupe E aura lieu à Séville en Espagne sur le La Cartuja Stadium.

Les chaînes TV pour regarder le match Espagne – Suède

Retrouvez le match Espagne – Suède en direct sur TF1 et beIN Sport ce soir à 21h. Le match se jouera chez les espagnols. Pour ceux qui veulent regarder le match sur PC, smartphone ou tablette, c’est possible en utilisant mytf1, BeIN Connect et autres.

Composition probable du match Espagne – Suède

Pour leur premier match de l’Euro 2021, le covid et les diverses blessures auront eu raison de beaucoup des plus grandes stars souhaitées au sein de ces deux équipes. Cependant, certains des joueurs seront bien là. Voici la composition probable du match Espagne – Suède.

Espagne : Simon – M.Llorente, Pau Torres, Laporte, Alba – Koke, Thiago, Pedri – F.Torres, Morata, Olmo.

Suède : Olsen – Lustig, Danielsson, Lindelöf, Augustinsson – Claesson, Ekdal, Larsson, Forsberg – Berg, Isak.

Pronostic Espagne – Suède

L’Espagne jouera ce lundi 14 juin à domicile contre la Suède, ce qui lui offre potentiellement un avantage. Les deux équipes peinent néanmoins à briller depuis les dernières compétitions. Elles doivent en plus se priver de certains de leurs meilleurs joueurs victimes de blessure ou de la pandémie sanitaire. Les suédois devront notamment se priver de Zlatan qui brille pourtant cette saison au Milan.

En prenant en compte tous les facteurs, l’Espagne devrait remporter ce match à domicile. Vous aussi faites vos pronostics et pariez sur le match de votre choix grâce à notre code promotionnel Netbet vous permettant de remporter jusqu’à 150 € sur votre 1er pari : SCOREFR

