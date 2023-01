L’actualité de la ligue des champions avec foot221

La plus grande compétition de football en Europe sera de retour le 14 février 2023 après plus de trois mois d’arrêt. La Ligue des Champions reviendra de plus belle après le mondial qui se déroule au Qatar, et quelques belles affiches se profilent déjà à l’horizon. Le Real Madrid, vainqueur de la dernière édition, remet à nouveau son titre en jeu, et ce, pour une nième fois. Voici l’actualité du moment sur la coupe aux grandes oreilles avec foot221. Il s’agit principalement des confrontations des huitièmes de finale en attente.

De belles oppositions aux allures de revanche à l’horizon

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la ligue des champions s'était effectué le lundi 7 novembre 2022.

L’issue de la cérémonie a débouché sur de très belles confrontations entre les cadors européens. Parmi les affiches, deux rencontres font particulièrement saliver les amateurs du football.

Real Madrid contre Liverpool

Il s’agit d’une finale avant l’heure ! Pour ceux qui s’en souviennent, les deux équipes se sont affrontées lors de la finale de l’édition 2022. La confrontation s’est soldée par une victoire de l’équipe espagnole sur un score de 1 but à 0.

Vinicius Junior était l’homme de la soirée, celui qui a permis à la Casa Blanca de remporter une 14e ligue des champions. Un record qui inscrit le club au panthéon du football. Pour cette nouvelle confrontation, les Reds de Liverpool auront à cœur de prendre leur revanche.

L'équipe de Jorgen Klopp emmenée par ses poulains Allison, Mo Salah et la nouvelle recrue Darwin Nunez devra défaire l'artillerie de Carlos Anceloti portée par Benzema.

PSG opposé aux Bayern Munich

Ce tirage a fait couler beaucoup d’encre tant du côté de la France que de l’Allemagne. Ces deux équipes avec leurs effectifs pléthoriques redoutaient l’éventualité de se croiser. Le Paris Saint-Germain avec son trio d’attaque (Messi-Neymar-Mbappé) pourrait payer cher son erreur d’avoir laissé la première place de son groupe lui échapper.

Jusqu’à présent, les Bavarois ont montré un jeu très séduisant, récompensé par de bons résultats dans la compétition. En ayant fini 1ers de leur poule, ils partent favoris sur le papier avant le coup de sifflet initial.

Toutefois, l’entraîneur de Munich préfère jouer la carte de la prudence en affirmant « on n’a pas vraiment été récompensé » après le tirage. Du côté parisien, on opte plutôt pour un esprit de compétitivité.

À noter que la dernière confrontation entre les deux clubs remonte à 2021. Elle s'était soldée par une victoire 1 – 0 du Bayern, mais une qualification du PSG pour les demi-finales sur l'ensemble des deux matchs.

Les clubs anglais auront fort à faire pour ces huitièmes de finale

Les clubs anglais n’ont pas vraiment été épargnés suite au tirage au sort. Liverpool, qui devra défier Le Real Madrid, est accompagné par trois cadors du « Big 6 » d’Angleterre. Tottenham et Chelsea devront batailler pour rejoindre les quarts de finale, mais Manchester City est l’équipe qui se retrouve en ballotage favorable. Ils feront face respectivement à :

Milan AC ;

Dortmund ;

RB Lelpzig.

Des duels de choc qui opposeront Olivier Giroud-Raphael Leao et Harry Kane-Richarlison d’un côté, puis Marco Reuss-Sebastien Haller et Aubameyang-Harvetz de l’autre. Lelpzig devra quant à lui bien se préparer au retour d’un certain Erling Halland, l’homme fort qui fait vibrer tout Manchester.

Les trois dernières rencontres du huitième de finale

Trois matchs des huitièmes de finale à venir en février présentent peu d’enjeux. Il s’agit de :

FC Bruges vs SL Benfica ;

Francfort vs Naples ;

Inter Milan vs Porto.

Même si la troisième confrontation à quelque peu des traits alléchants, elle ne promet pas autant que les cinq premières. L’équipe de l’Inter Milan, tombeur du FC Barcelone et emmenée par son attaquant vedette Lautaro Martinez devra se frotter aux vaillants Portugais.

Si la logique devait être respectée, les Italiens ne devraient pas se donner tant de mal pour faire la différence face à la modeste équipe de Porto. Dans les deux autres rencontres, Francfort et Naples viennent avec le statut de favori.

L’actualité concernant la Ligue des Champions tourne principalement autour des rencontres à venir en février et mars. Malgré toutes les prévisions, il y a tout de même le mercato hivernal qui jouera un rôle capital.

Durant la Coupe du Monde, de nouveaux talents se révéleront au grand jour et cela attirera la convoitise des clubs. Toutes les équipes accueilleront les meilleurs joueurs dont les profils complètent ou apportent un plus à leur identité de jeu.