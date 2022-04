Julian Nagelsmann dans l’oeil du cyclone après l’élimination du Bayern face à Villarreal

Julian Nagelsmann vient d’essuyer le plus gros échec de sa carrière avec le Bayern Munich. En effet, alors que les Bavarois étaient en quart de finale de la Ligue des Champions, ces derniers ont été éliminés par Villarreal au terme d’une double confrontation sans saveur. Le technicien allemand avait pourtant beaucoup parlé avant le match retour, mais ces déclarations ont motivé les Espagnols…

Depuis le début de sa carrière d’entraîneur, Julian Nageslmann, âgé de seulement 34 ans, gravit les échelons à vitesse grand V. Avec Hoffenheim puis Leipzig, le technicien s’est fait un nom en Bundesliga en tant que jeune prodige de la tactique. Capable de produire un jeu terriblement séduisant avec ses deux équipes, il a notamment permis à Hoffenheim d’enchaîner deux années de suite en Ligue des Champions, et même offert une demi-finale de Ligue des Champions à Leipzig en 2020. Lors de ce parcours incroyable, l’Allemand a éliminé Tottenham et l’Atlético Madrid avant de tomber sur un match simple face au PSG lors du Final-8 de la LDC. Et en 2020-2021, il a fait de Leipzig le seul candidat sérieux au titre avec le Bayern, loin devant le Borussia Dortmund. Amoureux des data et de toutes les nouvelles données, le coach utilise des drones pour filmer les entraînements afin de ne manquer aucun détail. Il rêve aussi de pouvoir donner une oreillette à l’un de ses joueurs pour donner plus de conseils tactiques durant les rencontres, mais pas sûr que cette nouveauté soit acceptée durant les prochaines années par la FIFA.

Ainsi, tout naturellement, lorsqu’Hansi Flick a décidé de quitter la Bavière pour récupérer l’équipe nationale, le Bayern s’est jeté sur le jeune technicien, qui représente le renouveau de l’entraîneur allemand. Maintenant, à la tête de l’équipe la plus titrée d’Allemagne, Nagelsmann vient toutefois d’encaisser le plus gros échec de sa carrière de coach. Si il a déjà perdu des matchs avec Hoffenheim ou Leipzig, il vient de perdre face à une équipe jugée plus faible sur le papier et au final mieux préparée que la sienne. Un coup dur dans son égo. Car face à Villarreal, le Bayern n’a pas vraiment existé et Unai Emery a parfaitement analysé les points forts et les points faibles de l’équipe allemande. Loin d’être favori de la double confrontation, le sous-marin jaune s’est imposé 1-0 à l’aller en Espagne, puis il a obtenu un match nul sensationnel (1-1) en Allemagne. « Je suis responsable et je ne vais pas essayer de renvoyer la faute sur quelqu’un d’autre. Nous sommes éliminés en Ligue des champions, éliminés en Coupe d’Allemagne. C’est le même bilan que la saison dernière (ndlr avec Hansi Flick) et pour le Bayern Munich je pense que ce n’est pas suffisant », a-t-il déclaré. Si le Bayern va se consoler avec un dixième titre consécutif de champion d’Allemagne, le club allemand suivra la fin de la Ligue des Champions devant la télévision.

Désormais, pour la coupe aux grandes oreilles, il y a trois favoris pour le titre final, alors qu’on arrive en demi-finales. Clairement, Villarreal apparait encore comme le petit Poucet des quatre adversaires puisque Liverpool, Manchester City et le Real Madrid sont les autres équipes du dernier carré. Les Reds, qui affronteront le sous-marin jaune, ont clairement les atouts pour faire mal à Emery et ses hommes afin d’aller en finale de la compétition. Selon le site français de paris sportif bwin, la cote d’une victoire d’un des clubs anglais est de 2,10, contre 6,25 pour le Real Madrid et 14,00 pour Villarreal ! Réponse dans quelques semaines !