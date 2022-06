Vente OM : Fin des négociations à la fin du mois ?

Après les révélations sur une éventuelle vente de l’OM depuis plus d’un an de la part de Thibaud Vézirian, c’est un autre d »un autre journaliste en la personne de Romain Molina d’évoquer ce sujet brulant. La rumeur d’une vente de l’OM refait donc surface.

Des négociations intenses depuis plusieurs mois

Frank McCourt serait bien en pourparlers pour vendre l’Olympique de Marseille selon Romain Molina. Des discussions entre Fanck Mccourt et des investisseurs d’Arabie Saoudite seraient en cours. On pourrait assister à l’épilogue de cet épisode à la fin du mois selon le journaliste.

Marseille peut-il être vendu durant ce mercato et permettre au club d’investir de manière beaucoup plus importantes pour recruter ? Pourrait-on voir Saliba revenir à Marseille ? La donne pourrait changer prochainement en cas de dénouement positif !

Voici ces déclarations faites dans une vidéo publiée ce jour :

VIDEO / Oui, l’OM est bien en pourparlers pour une vente !https://t.co/1IxXQayfMJ Contrairement au discours officiel, McCourt et ses équipes discutent depuis des mois avec plusieurs groupes. Explication/chronologie d’une saga qui ne diffère pas des autres rachats de club… — Romain Molina (@Romain_Molina) June 2, 2022

« Oui, l’OM est bien en pourparlers pour une vente. McCourt a sondé le marché depuis deux ans. Sa première volonté était de vendre à un autre groupe américain dont je n’ai pas le nom… Il y a ce vieux serpent de mer Saoudien. Il y a un an et demi on leur a proposé le dossier et ils ont regardé. Là il y a une accélération qui s’est pas au printemps dernier.le fond souverain saoudiens est en pourparler avec l’OM pour racheter le club. Je ne sais pas si c’est en négociations exclusives mais ça pourrait se terminer dans le mois . Depuis des mois, des discussions se sont intensifiées. » Source : Romain Molina

Quel montant pour la vente de l’OM ?

Pour le moment, tout le monde ignore les montants de la transaction qui pourrait se faire. Avec quel budget le club pourra-t-il investir lors de la période du mercato ? Quel objectif pour les futurs repreneurs ?