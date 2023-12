Vente de l’OM : Entre rumeurs et tensions

L’Olympique de Marseille (OM) fait face à des rumeurs de vente impliquant l’Arabie saoudite et Frank McCourt. La possible vente du club provoque de vives réactions et des tensions entre les supporters et les journalistes couvrant le sujet.

Rachat de l’OM par l’Arabie saoudite ?

Le journaliste Thibaud Vézirian a récemment confirmé, selon ses informations, que la vente de l’OM à un groupe saoudien serait imminent. Cette nouvelle divise les supporters marseillais, alimentant ainsi des critiques entre professionnels du journalisme. Romain Haering, journaliste pour Le Phocéen, reproche à Thibaud Vézirian d’entretenir une fausse rumeur et de créer des tensions inutiles au sein du club et chez les supporters. La crédibilité des sources de chaque camp est désormais au coeur du débat sur cette possible vente.

Marcelo Gallardo aurait pu être entraîneur de l’OM

Pendant ce temps, une information récente concernant Marcelo Gallardo fait également les choux gras de la presse. L’entraîneur argentin aurait été approché par l’OM il y a plusieurs mois, avant d’être finalement écarté au profit de Marcelino. Selon Thomas Bourseau, Gallardo aurait expliqué son choix en évoquant l’instabilité qui règne autour de l’OM avec ces incessantes rumeurs de vente. Il aurait préféré rejoindre Karim Benzema, ancienne gloire de l’OM, à Al-Ittihad pour une aventure plus sereine et loin des tumultes médiatiques.

Jérôme Rothen dévoile des révélations sur la vente

L’ancien joueur Jérôme Rothen est également intervenu dans le débat en évoquant certaines informations qui lui ont été confiées. Il aurait appris que Frank McCourt n’a pas l’intention de vendre l’OM, mais aurait seulement envisagé de céder une partie de ses parts. Cette information va donc à l’encontre de celles fournies par Thibaud Vézirian et jette un doute supplémentaire sur la véracité des rumeurs concernant un rachat du club phocéen par l’Arabie saoudite.

Une preuve que McCourt va vendre l’OM ?

Alors que certains continuent de chercher des indices prouvant la vente imminente de l’OM, d’autres affirment qu’il ne s’agit que de rumeurs infondées. Certains journalistes, comme Le Phocéen, soulignent que cette histoire de vente traîne depuis près de trois ans sans aboutir. Les démentis se succèdent, mais la rumeur persiste, attisée par chaque nouvelle information mettant en doute l’implication de Frank McCourt dans le club. En conclusion, il semble difficile de démêler le vrai du faux autour de la vente de l’OM. Les rumeurs de rachat par l’Arabie saoudite font désormais partie du quotidien des supporters et des journalistes couvrant le club phocéen. Les tensions sont palpables, mais tant que la vente n’est pas officiellement annoncée, les spéculations ne cesseront pas.