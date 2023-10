Vente de l’OM : L’Arabie Saoudite ne sont pas les seuls !

Les rumeurs se multiplient sur la vente prochaine de l’Olympique de Marseille

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs concernant la vente de l’Olympique de Marseille (OM) ont pris de l’ampleur. Parmi les potentiels acheteurs, l’Arabie Saoudite est souvent mentionnée comme candidate sérieuse pour reprendre le club des mains de Frank McCourt. Cependant, aucune avancée concrète n’a été observée jusqu’à présent, alimentant les interrogations et les craintes des supporters.

L’environnement marseillais, un frein potentiel à la vente ?

Selon certaines voix, telles que Vincent Moscato, cette absence de progrès serait le signe d’un mauvais signal envoyé aux potentiels investisseurs. L’environnement marseillais pourrait constituer un frein important dans les négociations, tant au niveau du contexte sportif mouvementé que des relations avec les instances dirigeantes du club. Toutefois, cela n’exclut pas la possibilité que des discussions aient lieu en coulisses, à l’abri des regards indiscrets.

Un intérêt confirmé de l’Arabie Saoudite, mais des zones d’ombre demeurent

Le journal britannique The Independent a confirmé l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour le rachat de l’OM. Néanmoins, d’autres protagonistes pourraient également être impliqués dans cette opération. Selon Thibaud Vézirian, qui suit de près ce dossier, les Saoudiens ne seraient pas les seuls acteurs intéressés par le club phocéen. Des partenaires potentiels, tels que CGA-CGM et même un milliardaire indien, pourraient entrer dans la danse.

Des spéculations sur les aspects financiers de l’opération

Alors que les rumeurs de vente se intensifient, on en sait un peu plus sur les différents aspects financiers de l’opération. Thibault Vézirian évoque notamment l’introduction d’un milliardaire indien dans le capital du club, via une prise de participation minoritaire ou un partenariat de sponsoring. Toutefois, ces informations sont encore à prendre avec précaution, tant que la situation n’est pas officiellement clarifiée.

Pablo Longoria s’exprime sur l’avenir de l’OM

En marge des rumeurs de vente et des négociations supposées entre Frank McCourt et les dirigeants de l’Arabie saoudite, Pablo Longoria a fait une déclaration importante sur l’avenir du club. Le président de l’Olympique de Marseille a insisté sur la nécessité de construire un projet sportif solide et ambitieux pour l’OM, indépendamment de l’éventuelle arrivée de nouveaux investisseurs.

Frank McCourt prêt à céder son bien ?

Loin d’être intransigeant sur le sujet de la vente, Frank McCourt semble désormais disposé à vendre l’OM sous certaines conditions. La crise institutionnelle que traverse actuellement l’Olympique de Marseille a sans doute joué un rôle clé dans ce changement de posture. Bien que les discussions avec l’Arabie saoudite semblent en bonne voie, il reste encore de nombreuses zones d’ombre autour de cette possible cession. En conclusion, si la vente de l’Olympique de Marseille fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines, il est important de rester prudent face aux rumeurs et spéculations qui circulent. Seul l’avenir dira si l’Arabie Saoudite ou d’autres investisseurs étrangers réussiront à s'emparer du club phocéen. Dans l’intervalle, l’équipe dirigée par Pablo Longoria aura fort à faire pour redresser la barre sur le plan sportif et assurer un avenir serein à l’OM.