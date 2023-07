Alexis Sanchez à l’OM : la course contre la montre est lancée !

Alors que le retour à l’entraînement de l’Olympique de Marseille se profile à l’horizon, la question du sort d’Alexis Sanchez devient de plus en plus pressante. Bien que les contacts soient toujours actifs entre le club phocéen et l’agent du joueur chilien, aucune avancée notable n’est à signaler.

Un vestiaire sans Sanchez

Alexis Sanchez, qui a marqué 11 buts en Ligue 1 la saison dernière, n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Son contrat d’une saison n’a pas été renouvelé malgré des négociations interminables entre Pablo Longoria, le président de l’OM, et l’agent du joueur. Ce lundi, quand les coéquipiers de l’OM reprendront le chemin de l’entraînement, la place de Sanchez sera vide.

Pour ceux qui demandent des informations sur Alexis Sanchez, il y a toujours des échanges avec l’entourage du joueur, il n'y a pas encore d’accord pour une prolongation. Voilà la situation aujourd’hui. #TeamOM pic.twitter.com/V8bJ9U1zSl — (@LaMinuteOM_) July 1, 2023

L’espoir s’amenuise

L’espoir de voir Alexis Sanchez porter à nouveau le maillot marseillais s’amenuise avec chaque heure qui passe. L’Equipe rapporte que les discussions se poursuivent entre Javier Ribalta, le conseiller de Longoria, et Fernando Felicevich, l’agent de Sanchez. Cependant, Mélisande Gomez confirme qu’aucun accord n’a été trouvé, éloignant de plus en plus le joueur de 34 ans de l’Olympique de Marseille.

Sanchez : l’échappatoire existe toujours

Malgré ce blocage, tant que Sanchez n’aura pas signé dans un autre club, un retour à l’OM reste possible. L’attaquant chilien, qui a refusé des offres provenant d’Arabie Saoudite, n’a pas l’intention de prendre sa retraite et est toujours à l’écoute du marché. Si une hausse salariale lui est proposée à Marseille, il ne semble pas pressé de s’engager.

Les prochains jours : déterminants pour l’OM

Les prochains jours s’annoncent donc cruciaux pour le destin d’Alexis Sanchez. L’incertitude plane et l’OM attend une décision qui pourrait bien orienter le cours de la prochaine saison. L’horloge tourne, et l’OM est dans une course contre la montre pour sécuriser l’avenir de son attaquant vedette.

Pendant ce temps, les dirigeants ont déjà ciblé un autre attaquant pour remplacer Sanchez l’année prochaine.