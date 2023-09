Crise à l’OM : Marcelino part, Longoria va partir également !

Alors que des tensions montent à l’Olympique de Marseille, les résultats récents mettent en doute la position de Pablo Longoria en tant que président du club. Des défis majeurs, tels que les confrontations imminentes face à l’Ajax Amsterdam et au PSG, menacent d’intensifier ces tensions, surtout si les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Le climat tendu entre les supporters et la direction de l’OM

Durant une réunion qui a eu lieu lundi soir, les supporters ont exprimé leur mécontentement envers les dirigeants de l’équipe, notamment le président Pablo Longoria. Les fans exigent aujourd’hui la démission des quatre principaux responsables du club, dont Longoria fait partie. Les matchs à domicile pourraient donc connaître une ambiance houleuse si l’équipe ne parvient pas à obtenir rapidement de bons résultats.

Ce qui est reproché à Pablo Longoria

Longoria était perçu comme un homme de confiance auprès des Marseillais en début de saison. Cependant, plusieurs raisons expliquent ce changement de ton. D’une part, il lui est reproché sa propension à multiplier les transactions sur le marché des transferts. D’autre part, il lui est également reproché d’avoir nommé son ami Marcelino aux commandes de l’équipe, choix qui n’a pour l’instant pas porté ses fruits puisque l’OM peine toujours à retrouver la victoire et propose un jeu peu séduisant. Ces éléments pourraient fragiliser sa position au sein du club.

Les relations entre Longoria et Frank McCourt, propriétaire de l’OM

Même si les relations entre Longoria et McCourt sont en apparence bonnes, le soutien indéfectible du propriétaire de l’OM à son président n’est pas acquis. En effet, bien que Frank McCourt reconnaisse la passion qui anime Longoria pour le club et ses efforts pour maintenir un niveau élevé en Ligue 1, il semble néanmoins inquiet de la situation financière actuelle.

La pression de l’entourage de Frank McCourt

Face aux dysfonctionnements au sein de la direction de l’OM, certains proches du milliardaire américain conseilleraient même de se séparer de Longoria, considéré comme étant un frein pour les finances du club. Pour le moment, McCourt reste sourd à ces conseils. Cependant, il pourrait changer d’avis et décider de prendre une mesure radicale si les tensions continuent à s’intensifier.

Le risque de changement de direction et l’incertitude quant à l’avenir du club

Fatigué de devoir mettre la main à la poche lors de chaque période de fin de saison, McCourt pourrait être tenté de faire le ménage dans la gestion du club. Néanmoins, un tel revirement est loin d’être assuré, car le propriétaire de l’OM s’est déjà désengagé de la gestion quotidienne du club il y a quelques mois et n’a aucune garantie concernant la qualité d’un éventuel successeur. Ainsi, bien que des voix s’élèvent en faveur d’un départ de Longoria, il semblerait pour l’instant que McCourt ne soit pas encore prêt à agir.

Un avenir incertain pour Pablo Longoria ?

INCROYABLE !!! ́ DE SON POSTE DE PRÉSIDENT DE L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE ! ⚪️ Il aurait été menacé de mort par les Ultras de l’OM. (@Eurosport_ES) pic.twitter.com/qYyemJrVFV — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 19, 2023

Alors que les critiques pleuvent et que le climat se détériore au sein d’Olympique de Marseille, l’avenir de Pablo Longoria semble compromis. Si les résultats face aux prochains adversaires sont décevants, cela pourrait définitivement sceller son sort à la tête du club. Il est donc crucial pour lui et ses poulains de redresser rapidement la barre afin de rassurer les supporters et le propriétaire du club.

De plus, même si Frank McCourt ne cède pas pour l’instant aux conseils de son entourage visant à se séparer de Longoria, cette situation pourrait rapidement évoluer, surtout si les tensions continuent de monter entre le président et les fans de l’OM. En somme, un tournant décisif dans l’histoire de Pablo Longoria à Marseille approche à grands pas, et seule une amélioration rapide des performances de l’équipe pourra inverser la tendance.