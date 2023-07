Kylian Mbappé : toujours au PSG, le Réal Madrid est dépassé

L’indécision règne en maître autour du dossier Mbappé. Actuellement, ce n’est plus seulement le board du PSG qui est inquiet. En effet, il existe quelques raisons qui peuvent semer la panique au sein du Réal Madrid.

En juin 2024, Kylian Mbappé sera en fin de contrat avec le Paris–Saint-Germain. Et il est peu probable qu’il signe un nouveau contrat dans le club où il évolue depuis la saison 2017-2018. En effet, Mbappé a fait savoir qu’il ne prolongera pas son contrat avec le club de la capitale française. Au prochain mercato estival, il sera un agent libre. Le natif de Bondy pourra alors s’engager avec le club de son choix. Pour l’Émir du Qatar et pour Nasser Al- Khelaïfi, ce scénario est invraisemblable. Lors de la présentation du nouvel entraineur (Luis Enrique), le Président du club n’a pas hésité à mettre un coup de pression sur Mbappé. Pour Nasser, l’équation est simple : Mbappé doit partir cet été s’il ne prolonge pas son contrat avec le club.

À la fin du mois de juillet, Mbappé va percevoir une prime de fidélité qui s’élève à 40 millions d’euros. Les choses vont-elles évoluer après cette échéance importante du dossier Mbappé ? Autrement dit, des pourparlers seront-ils engagés en vue d’un transfert au Réal Madrid ? Loin de là, d’après Antón Meana. Sur la Cadena SER, le journaliste espagnol a affirmé que Mbappé tiendra parole et restera donc une saison de plus au PSG. Ce scénario ne devrait pas faire plaisir au club merengue qui attend depuis la saison dernière la venue de l’international français.

Kylian Mbappé : une saison de plus avec le PSG

Pour Antón Meana, « Le Real Madrid reste calme, mais les dirigeants sont moins calmes que ce qu’ils laissent paraître, car sans avant-centre, l’équipe est bancale ». On rappelle que le Réal Madrid a signé Joselu Mato suite au départ de Karim Benzema. Toutefois, cet attaquant est loin d’être l’attaquant vedette dont le Réal a besoin. Dans l’émission, Andrés Onrubia Ramos a martelé que Kylian Mbappé tiendra parole : « La volonté de Mbappé est claire et il ne changera pas la feuille de route qu’il a tracée avec sa mère Fayza Lamari. Il va rester une dernière année au PSG. C’est une course de fond entre Al-Khelaïfi et Mbappé et pour l’instant, Mbappé est devant ». Il est donc fort probable que le capitaine des Bleus reste une saison de plus au PSG avant de filer au Réal Madrid. Cette situation n’arrange aucunement les deux clubs.