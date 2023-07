Marseille en pôle pour recruter Iliman Ndiaye

L’attaquant sénégalais de Sheffield United, Iliman Ndiaye, fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Alors qu’il avait d’abord dit oui à l’Olympique de Marseille, il a ensuite changé d’avis. Mais il semblerait que ses intentions aient de nouveau évolué, et le club phocéen serait désormais en pole position dans ce transfert qui n’en finit plus d’agiter les supporters marseillais. Cependant, aucune négociation officielle n’a encore débuté.

Outre Iliman Ndiaye, l’Olympique de Marseille travaillerait sur plusieurs autres pistes pour renforcer son effectif. Selon les informations de L’Equipe et du journaliste Fabrizio Romano, le club aurait même entamé des discussions avec un autre international sénégalais : Ismaïla Sarr, actuellement sous contrat avec Watford. Les pourparlers seraient en cours pour tenter de faire venir l’ailier de 25 ans sur la Canebière.

Les dirigeants marseillais auraient déjà transmis une première offre à Ismaïla Sarr, qui se montrerait intéressé à l’idée de rejoindre l’OM. Cependant, les négociations s’annoncent compliquées sur le plan financier, puisque Watford réclamerait au moins 20 millions d’euros pour laisser partir son joueur.

