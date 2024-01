Mercato : Florian Thauvin de retour en Ligue 1 ?

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille en 2021, Florian Thauvin songerait à revenir en Ligue 1. Champions du Monde 2018 avec l’équipe de France, le joueur aurait tenté sa chance auprès de son ancien club mais se serait vu refuser un retour. D’autres clubs français seraient également peu enclins à accueillir l’ancien Marseillais.

Un possible retour en France cet hiver ?

Florian Thauvin avait décidé de rejoindre le club mexicain des Tigres en 2021 après être arrivé au terme de son contrat avec l’OM. Cependant, le champion du monde ressentirait le besoin de rentrer en France et d’évoluer à nouveau dans le championnat de Ligue 1. Ainsi, il aurait contacté l’Olympique de Marseille pour tenter d’y revenir.

L’OM ferme la porte à un éventuel retour de Thauvin

Néanmoins, il semblerait que ce ne soit pas une option pour le moment. En effet, l’Olympique de Marseille n’a pas manifesté d’intérêt pour le retour de leur ancien ailier. Selon les informations, l’OM aurait décliné la proposition de Florian Thauvin, fermant ainsi la porte à un éventuel retour.

Thauvin recalé par d’autres clubs de Ligue 1

Mais l’OM ne serait pas le seul club français à ne pas vouloir de Florian Thauvin. Lorient serait également dans ce cas. Bien que le champion du monde 2018 ait évolué en Ligue 1 pendant près de huit ans, il peinerait à convaincre les clubs français de lui ouvrir leurs portes.

Quelles options pour Florian Thauvin ?

Alors que le mercato hivernal se profile, Florian Thauvin doit étudier attentivement ses options pour son futur club. Après avoir été recalé par plusieurs clubs de Ligue 1, d’autres opportunités pourraient s’offrir à lui.

L’Udinese comme nouvelle possibilité ?

En perte de vitesse à l’Udinese ces derniers temps, Florian Thauvin pourrait potentiellement y revenir. Malgré les difficultés rencontrées en Italie, le joueur pourrait espérer retrouver son meilleur niveau en rejoignant une nouvelle fois la Serie A.

D’autres championnats pour relancer la carrière de Thauvin ?

S’il n’a guère trouvé preneur en France et malgré les chances peu élevées de rejoindre l’Udinese où il avait connu des difficultés, Florian Thauvin pourrait être tenté de se tourner vers d’autres championnats européens. Une expérience dans un nouveau pays pourrait permettre au champion du monde 2018 de relancer sa carrière.

Des décisions à prendre pour l’avenir de Florian Thauvin

Face à cette impasse concernant un possible retour en Ligue 1, Florian Thauvin doit réfléchir attentivement aux choix qui s’offrent à lui. Au fil des rumeurs sur les différents marchés du football, le joueur et son entourage devront peser le pour et le contre afin de prendre la décision qui conviendra le mieux à ses projets sportifs et personnels.

Florian Thauvin n’a plus beaucoup de temps pour redonner un nouveau souffle à sa carrière. Alors qu’il semble désormais peu probable qu’un club français ouvre ses portes au champion du monde, il devra notamment se concentrer sur les opportunités à l’étranger pour tenter de retrouver son meilleur niveau.