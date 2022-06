Mercato – OM : 10 millions d’euros pour un attaquant

Pour ce mercato, l’OM mise sur de bonnes pistes qui aideront le club à être prêt pour la Ligue des Champions. Les bonnes affaires sont nombreuses et aujourd’hui, le club marseillais s’intéresse à une nouvelle recrue : Justin Kluivert.

Un nouveau dossier en vue

Le club est très actif pour ce marché des transferts estival et il compte bien se former une équipe à la hauteur du championnat à venir. Les pistes sont nombreuses et nous pouvons notamment citer Dries Mertens, Alexis Sanchez, Evan Ndicka ou Jordan Veretout.

Mais Pablo Longoria a aussi repéré récemment Justin Kluivert, provenant de l’AS Roma et prêté à l’OGC Nice. En effet, selon le journaliste Gianluca Di Marzio, le président du club marseillais a pris les devants et les discussions ont même déjà été entamées lors d’une réunion entre l’OM et l’AS Roma.

L’offre de 10 millions d’euros de l’OM

Mais ce n’est pas tout puisque TMW a également annoncé que le dirigeants du club marseillais avaient fait une offre au club italien. L’OM a en effet proposé la somme de 10 millions d’euros pour le transfert de l’ailier néerlandais. Le club italien estime cependant le joueur entre 15 et 18 millions d’euros.

Pablo Longoria a peut-être ses chances puisque l’entraîneur de l’AS Roma, José Mourinho, n’est pas certain de reprendre le joueur dans l’équipe pour la prochaine saison, malgré son prêt très positif à l’OGC Nice. Mais encore faut-il que les deux parties trouvent un terrain d’entente pour Justin Kluivert qui pourrait peut-être revenir en Ligue 1.