Mercato – OM : 2 brésiliens ciblés par Longoria

Le but de l’OM est de renforcer l’équipe cet été au mercato, Pablo Longoria est à la recherche de joueurs remarquables et il se tourne, encore une fois, vers le Brésil.

L’OM doit se renforcer au mercato

Pour bien préparer la Ligue des Champions pour laquelle l’OM a été qualifié dernièrement, le club marseillais se doit de mettre les bouchées double pour le mercato cet été. Pablo Longoria affirme que le club aura ses exigences pour le recrutement. Mais quelles sont les pistes de Pablo Longoria ?

Une fois encore, le Brésil pourrait peut-être bien satisfaire les besoins de l’OM qui avait déjà recruter Gerson à Flamengo il y a un an. Le joueur avait eu des débuts difficiles mais s’était ensuite montré remarquable.

“Longoria aime le football brésilien et il regarde du côté du championnat brésilien” affirme Marcao, le père de Gerson et c’est pour cette raison que Pablo Longoria et même Jorge Sampaoli, qui a déjà entraîné au Brésil, sont à la recherche de pépites en Amérique du Sud.

Des pistes du côté du Brésil

L’OM ne traîne pas puisque Pablo Longoria a déjà quelques pistes au Brésil. Il y a quelques semaines, Jorge Sampaoli a repéré Danilo, évoluant à Palmeiras jusqu’en 2026. Ce joueur pourrait être idéal pour renforcer le milieu de terrain et remplacer Boubacar Kamara qui quitte le club pour Aston Villa.

Mais ce n’est pas tout puisque Dominique Baillif, spécialiste du championnat local, a conseillé deux autres joueurs à Longoria. Ainsi, Guilherme Arana, latéral gauche de 25 ans à l’Atletico Mineiro est une première piste très intéressante pour le club marseillais : “S’il y a un profil qui sort du lot aujourd’hui au Brésil à ce poste, c’est lui, développe Baillif au Phocéen. Il est passé par le FC Séville en 2018, puis il a joué sous les ordres de Sampaoli à l’Atlético Mineiro. Il est considéré comme le meilleur latéral gauche du championnat depuis deux saisons et vient d’intégrer la sélection brésilienne”. La deuxième piste, Nino, est un défenseur central de 25 ans à Fluminense et pourrait avoir de quoi satisfaire Marseille : “C’est un défenseur central de Fluminense, titulaire indiscutable, qui a montré de belles choses ces dernières saisons. A 25 ans, il mérite une chance en Europe et je pense qu’il est prêt pour la Ligue 1” ajoute Baillif.