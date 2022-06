Mercato – OM : Axel Witsel se rapproche du club !

Pablo Longoria s’intéresse aujourd’hui grandement à Axel Witsel qui arrive à la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund. Les discussions avancent depuis ces deux dernières semaines et c’est positif.

Le dossier Axel Witsel

L’OM tient à apporter des modifications durant le mercato estival et particulièrement en renforçant le milieu de terrain que Jorge Sampaoli souhaite améliorer après le vide qu’a laissé Boubacar Kamara en quittant l’OM. Pablo Longoria est tout de même à la recherche de bons plans et de joueurs libres ne nécessitant aucune transaction.

Selon Fichajes, le club marseillais s’est donc tourné vers Axel Witsel, joueur belge de 33 ans qui termine son contrat à la fin du mois de juin.

L’avenir d’Axel Witsel

Le joueur est donc la priorité de Pablo Longoria qui met tout en oeuvre pour se préparer à la Ligue des Champions qui arrive à grands pas. Les discussions ont déjà commencé il y a deux semaines et elles se révèlent plutôt positives puisqu’Axel Witsel semble intéressé par le club. En effet, malgré les nombreuses possibilités concurrentes à l’OM qui s’offrent à lui comme l’Espagne ou La Major League Soccer, Axel Witsel penche plutôt vers le club marseillais.

Les mots d’Axel Witsel

Pablo Longoria n’a cependant pas encore signé ce dossier qu’il souhaite pourtant finaliser au plus vite.

Le joueur s’était exprimé lorsqu’on l’avait interrogé concernant cette possibilité de rejoindre l’OM : “Est-ce que l’OM s’est renseigné ? Je ne sais pas… On verra ce qui va se passer. Et puis au niveau de l’équipe nationale, l’Euro 2024 en Allemagne, c’est mon objectif. Non, ce n’est pas dans ma tête. Un beau projet en Europe ce sera plus facile pour rester au top. A 33 ans, on réfléchit différemment qu’à 25 ans. Je prends plus en considération la famille… mais j’ai envie de rester au top niveau. Je ne peux rien dire maintenant. A l’heure qu’il est, je ne sais pas où je serai. Mais la Coupe du monde arrive et il faut donc bien réfléchir.”