Mercato – OM : Clauss ouvre la porte !

Jonathan Clauss achève son contrat à Lens l’été 2023 mais n’écarte pas la possibilité d’avancer son départ à la fin de la saison. De plus, il n’est pas indifférent à l’OM.

Le joueur de Lens a réalisé de belles performances cette saison. Après 5 buts et 11 passes décisives en 37 matchs de Ligue 1 ainsi qu’un jeu avec l’équipe de France, Clauss suscite l’intérêt parmi les clubs.

L’avenir du joueur

L’OM et l’Atlético Madrid souhaiteraient attirer Clauss dans leur équipe respective mais Clauss n’a pas nécessairement l’intention de partir tout de suite. En effet, il a déclaré à l’Équipe : “Pour l’instant, j’y suis et j’y reste. J’ai un contrat jusqu’en 2023. Je pense être là à la reprise. Des discussions, je les découvre comme beaucoup. On me pose souvent la question. Tant que je n’ai pas de contrat sur la table et de discussions avec Lens…”.

Cependant, il a également ajouté que partir pourrait être envisageable : “Cela va être un moment-clé de ma carrière. Des envies d’aller ailleurs ? Oui, mais ça dépend où et pourquoi” avant de citer l’OM, club auquel il n’est pas fermé : “Je l’ai découvert comme vous. Je n’en avais aucune idée. Jouer une Coupe d’Europe, c’est un objectif dans ma vie personnelle”.

Il faudra débourser entre 10 et 15M€ pour recruter Jonathan Clauss, avance l’Equipe ! Valence et l’Atletico seraient intéressés. pic.twitter.com/CFDoWDYTsI — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 30, 2022

Les arguments de l’OM

La qualification du club marseillais pour la Ligue des Champions est certes un gros avantage pour convaincre le joueur mais cela ne sera pas suffisant : “Partir pour partir, ça ne m’intéresse pas. Si c’est partir pour découvrir quelque chose de solide avec un gros projet sportif, ça va être compliqué de dire non.” Il ajoute également qu’il laisse “le temps faire” et promet de dévoiler sa décision finale lorsqu’il l’aura prise.

L’Atlético Madrid prend de l’avance

Le club espagnol s’active puisque les dirigeants compte bientôt faire une offre aux alentours de 7 millions d’euros pour Jonathan Clauss. Le joueur envisage éventuellement l’Atlético Madrid mais il a le choix : Chelsea avance sur le dossier et risque bien de faire une offre rapidement.

Si l’OM souhaite avoir ses chances face à la concurrence, le club ne devrait pas faire traîner les choses… Les dirigeants s’active également en coulisse pour tenter de faire venir Lacazette à Marseille, enfin un grand attaquant ?