Mercato OM : La Tension Monte avec l’OL

Le milieu de terrain serbe très convoité

L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais sont en concurrence pour recruter le milieu de terrain du Stade Rennais, Nemanja Matic. Le joueur serbe est arrivé en Bretagne il y a seulement six mois, mais souhaite déjà quitter le club, notamment à cause des problèmes d’intégration de sa famille. Rennes pourrait donc se résoudre à céder son milieu récupérateur dès ce mercato hivernal.

Une course à deux entre l’OM et l’OL

Si l’on pensait que l’Olympique Lyonnais était favori pour accueillir Matic, l’Olympique de Marseille semble désormais également en pôle position. Les deux clubs français sont en effet disposés à offrir un nouveau challenge au Serbe et à satisfaire ses exigences en matière d’intégration familiale.

Position de Lyon dans le dossier Matic

L’OL semblait tenir la corde depuis plusieurs jours afin de renforcer son milieu de terrain lors de ce mercato. Cependant, alors que les arrivées de Lucas Perri et Adryelson étaient attendues par les supporters lyonnais, aucune trace d’arrivée imminente de Matic n’a encore été dévoilée. Il semblerait que les dirigeants du club rhodanien ne soient pas prêts à mettre le prix nécessaire pour convaincre Matic et son club.

Offensive de l’OM sur Matic

De son côté, l’Olympique de Marseille est prêt à passer à l’action pour recruter Nemanja Matic. Le club phocéen aurait même pris contact avec le joueur et ses représentants afin d’évoquer un éventuel transfert. L’OM compte bel et bien tirer profit de la situation pour doubler l’OL dans ce dossier.

Une décision attendue rapidement

Matic devra donc prochainement faire part de ses intentions quant à son avenir en France. Les deux clubs ne devraient pas traîner puisque les discussions sont déjà bien avancées et que le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis peu. Les supporters lyonnais et marseillais doivent donc patienter encore un peu avant de connaître le dénouement de ce feuilleton hivernal.

Le parcours de Nemanja Matic jusqu’à Rennes

Nemanja Matic a commencé sa carrière professionnelle en Serbie, avant de rejoindre des clubs européens tels que Chelsea et Benfica. Suite à plusieurs années réussies en Premier League avec Manchester United, il a finalement signé au Stade Rennais durant l’été 2024. Souhaitant quitter la Bretagne rapidement, la suite de sa carrière pourrait s’inscrire dans l’une des deux Olympiques français.

L’incertitude demeure autour du futur club de Matic

Si les deux Olympiques sont favoris pour accueillir Matic, d’autres clubs pourraient également se mêler à la course au dernier moment. En effet, certains médias évoquent un possible intérêt de clubs espagnols et italiens pour le milieu serbe.

L’impact du départ de Matic sur Rennes

Le départ de Matic cet hiver aurait forcément des conséquences sur le Stade Rennais. La formation bretonne devrait alors rechercher activement un remplaçant au sein du mercato hivernal pour pallier l’absence de son joueur vedette. L’entraîneur rennais devra s’appuyer sur ses autres recrues estivales pour maintenir la dynamique positive du club malgré le départ probable de Nemanja Matic.

Au final, l’avenir de Nemanja Matic reste très incertain à ce jour, mais une chose est sûre : la bataille entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille risque d’être acharnée jusqu’à la fin du mercato hivernal.