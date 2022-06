Mercato – OM : L’annonce imminente des 3 premières recrues

Le club marseillais devrait annoncer très rapidement les premières recrues du mercato estival.

3 nouvelles recrues pour l’OM

La réponse de la DNCG vient de tomber et la commission qui surveille les comptes des clubs de football professionnels a pris la décision de ne pas imposer de restriction à l’OM.

Cette bonne nouvelle signifie que le club va pouvoir avancer plus librement et plus rapidement. L’Équipe affirme même que 3 recrues devraient être signées dans les prochaines heures. L’OM officialiserait donc l’arrivée de Jelle Van Beck, gardien belge de 19 ans du Club Bruges; Bartug Elmaz, milieu défensif turc de 19 ans de Galatasaray et Régis Mughe, attaquant camerounais de 18 ans des Brasseries du Cameroun.

La nouvelle devrait très vite arriver, restez connecté…