Mercato – OM : le club tente un énorme coup pour un international brésilien !

Après 16 ans de collaboration, le Real Madrid se sépare de Marcelo à la fin de cette saison. Le joueur doit donc maintenant trouver un nouveau club et a plusieurs choix face à lui et l’OM en fait partie. Mais le joueur brésilien pencherait peut-être plus du côté de la Turquie.

L’OM est à la recherche de nouvelles recrues

Après une saison remarquable qui se termine par la qualification en Ligue des Champions, l’OM se prépare pour le mercato estival afin de trouver des pépites. Jordan Amavi revient après un prêt à Nice, Sead Kolasinac a été recruté il y a peu et Pablo Longoria a encore plusieurs noms en tête, surtout du côté de la défense.

Aujourd’hui, les dirigeants s’intéresseraient à Marcelo qui arrive à la fin de son contrat après 16 saisons au Real Madrid. Son temps de jeu au sein de l’équipe s’est vu nettement diminué ces derniers temps avec l’arrivée de Ferland Mendy et il n’a disputé que 18 matchs cette saison. Son club ne souhaite maintenant pas renouveler son contrat.

Info Mercato ️Selon les informations du média Fanatik, Marseille creuserait sérieusement la piste Marcelo Il arrive en fin de contrat et l'OM aurait donc en tête d'attirer le Brésilien cet été. Si l'information est vrai c'est fou #TeamOM | #MercatOM | #OM pic.twitter.com/1T15CAxRT4 — (@LaMinuteOM_) June 2, 2022

Mais Marseille n’a pas l’avantage sur ce dossier

Selon le média Fanatik l’OM n’est pas le seul sur l’affaire puisque Fenerbahçe et un club Qatari dont le nom est encore inconnu sont également sur le coup.

Mais Marcelo aurait un penchant pour l’Europe car il souhaiterait disputer la Ligue des Champions ainsi que la Coupe du monde. L’OM et le club turque sont donc en concurrence sur le coup, cependant, le joueur brésilien se tournerait de plus en plus vers Fenerbahçe. En effet, les conseils de Roberto Carlos rentrent en jeux étant donné que le joueur a effectué les mêmes transferts en 2007 après que Marcelo le remplace au Real Madrid.