Mercato OM : le club veut Garcia

L’Olympique de Marseille (OM) continue à renforcer ses rangs dans le cadre du mercato estival. Après un recrutement impressionnant ces dernières semaines, le président de l’OM, Pablo Longoria, serait passé à l’offensive pour le défenseur du FC Barcelone, Eric Garcia, et aurait pris des renseignements sur sa situation ainsi que celle de Clément Lenglet.

Les réseaux développés par Longoria en Premier League et en Liga

Pablo Longoria est connu pour sa capacité à dénicher de bonnes affaires sur le marché des transferts. Ses réseaux développés en Premier League et en Liga lui ont permis d’attirer des joueurs de qualité à l’OM, tels que Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Aujourd’hui, il poursuit ses efforts pour renforcer encore davantage son équipe.

OM intéressé par les défenseurs centraux du FC Barcelone : Lenglet et Garcia

Selon le quotidien sportif catalan Sport, très proche du FC Barcelone, le président de l’OM serait intéressé par le profil de Clément Lenglet et Eric Garcia. L’international tricolore revient d’un prêt à Tottenham tandis que l’Espagnol ne semble pas être dans les plans immédiats du club catalan.

Contact avec les dirigeants Blaugranas pour le potentiel transfert

Afin de parvenir à obtenir l’arrivée d’un défenseur central, Pablo Longoria aurait entamé des discussions avec les dirigeants Blaugranas. Le média catalan Sport précise que Longoria aurait contacté son ami Mateu Alemany, directeur sportif du Barça, afin de prévenir que l’OM souhaitait recruter ces joueurs. Alemany serait ouvert à la discussion.

La L1 ne motive pas forcément Lenglet et Garcia

Cependant, il semblerait que la Ligue 1 ne motive pas particulièrement les deux défenseurs centraux. Le défenseur français Clément Lenglet serait la priorité de Pablo Longoria, mais son intérêt pour Eric Garcia reste prononcé.

Quelques obstacles à surmonter

Malgré l’intérêt manifesté par l’OM et les contacts déjà établis, quelques obstacles demeurent quant au possible transfert des deux défenseurs. Parmi eux, on peut citer les exigences salariales des joueurs et la position du FC Barcelone, qui pourrait être réticent à laisser partir deux éléments importants de sa défense. De plus, l’adaptation des joueurs à la Ligue 1 représente un défi majeur.

Poursuite des efforts pour renforcer l’équipe

Malgré ces difficultés, Pablo Longoria semble déterminé à poursuivre ses efforts pour renforcer l’effectif de l’OM. Les rumeurs entourant les possibles transferts de Clément Lenglet et Eric Garcia témoignent de la volonté du président de l’OM d’investir dans de nouveaux talents.

Liste des joueurs recrutés récemment par l’OM :

Geoffrey Kondogbia

Renan Lodi

Pierre-Emerick Aubameyang

Ismaïla Sarr

La suite du mercato estival permettra de voir si Pablo Longoria parviendra à obtenir le renfort souhaité en défense pour son équipe.