Mercato OM : Le Coup de Maître pour un Duo

L’Olympique de Marseille, l’un des clubs les plus historiques du football français, vient d’accueillir un nouvel entraîneur, Marcelino. Ce technicien espagnol a pour mission de laisser sa marque sur l’équipe, et il semble avoir déjà commencé à tracer son chemin.

Un Renfort de Poids : Geoffrey Kondogbia

L’OM devrait annoncer dans les prochaines heures l’arrivée de Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid est déjà à Marseille pour sa visite médicale et devrait renforcer l’équipe pour la prochaine saison​.

Un Ancien Protégé de Marcelino dans le Viseur : Unai Vencedor

Le nouvel entraîneur de l’OM a un autre plan en tête. Il envisage de recruter Unai Vencedor, un joueur qu’il a déjà dirigé lors de la saison 2021-2022 à l’Athletic Bilbao. Vencedor, qui a montré son plein potentiel sous les ordres de Marcelino, a vu son temps de jeu se réduire après l’arrivée d’un nouvel entraîneur à Bilbao. Avec seulement 11 apparitions en 2022-2023, il serait probablement ravi d’accepter ce nouveau défi à Marseille, surtout avec un entraîneur qui lui a permis d’atteindre le plus haut niveau​.

L’OM à la Chasse aux Talents : Folarin Balogun

En plus de Kondogbia et Vencedor, l’OM se prépare également à renforcer son attaque. Alexis Sanchez, dont le contrat expire le 30 juin, n’a toujours pas prolongé son contrat, poussant l’OM à chercher un nouvel attaquant. Et qui de mieux que Folarin Balogun pour combler ce poste ? Après une excellente saison avec le Stade de Reims, où il a marqué 22 buts et réalisé 3 passes décisives en 39 matchs, Balogun est sur le radar de l’OM. Cependant, la tâche ne sera pas facile car plusieurs autres clubs en Europe ont également montré leur intérêt pour le jeune prodige américain​.

Ces mouvements stratégiques pourraient marquer une nouvelle ère pour l’OM, avec Marcelino à la barre et une équipe renouvelée, prête à se battre pour la victoire. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur ces développements passionnants.