Mercato – OM : Le départ de Mandanda pour Rennes

En contrat à l’OM jusqu’en 2024, Steve Mandanda souhaite arrêter son aventure à Marseille dès cet été et a déjà dit oui à Rennes. La prochaine étape concerne donc les deux clubs qui doivent trouver un accord concernant le transfert du joueur.

Mandanda dit oui à Rennes

Après le départ de Jorge Sampaoli, l’OM est maintenant confronté au cas de Steve Mandanda qui souhaite quitter le club cet été. Le point de chute serait donc Rennes qui a les yeux sur le joueur depuis quelques semaines déjà et Mandanda a même déjà dit oui au club.

Il est temps pour Marseille d’entamer des négociations avec Rennes pour discuter du transfert.

Pablo Longoria s’exprime

Lors de la conférence de presse de présentation d’Igor Tudor, Pablo Longoria a été interrogé concernant le gardien de but de 37 ans : “Ces derniers jours on a beaucoup discuté avec Steve. On lui a dit que le modèle serait le même que l’an passé. Deux bons gardiens (Pau Lopez et Mandanda) seront en concurrence”.