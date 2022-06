Mercato OM : Le remplaçant de Kamara trouvé !

Avec le départ de Kamara, l’OM tient à renforcer son milieu de terrain et trouver un remplaçant à la hauteur. Pour cela, deux nouvelles pistes surviennent : Veretout et Witsel.

Deux recrues dans le viseur de l’OM

Le club marseillais tient comme toujours à anticiper et à prévoir plusieurs pistes. C’est pour cela que les dirigeants se penchent actuellement sur deux nouveaux dossiers : Jordan Veretout et Axel Witsel.

Le premier évolue actuellement à l’AS Roma mais tout n’est pas rose. En effet, les relations qu’il entretient avec ses dirigeants sont tendues et, bien qu’il soit en contrat jusqu’en 2024, il n’est pas impossible qu’il soit revendu cet été contre une somme avoisinant les 10 millions d’euros. De plus, l’OM et l’AS Roma sont en bons termes, le club de Marseille a donc ses chances.

Le deuxième, bientôt à la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund, ne dirait pas non à intégrer le le club marseillais et voit la Ligue des Champions comme un gros avantage.

🚨 Marseille was offered Axel Witsel. 🔵⚪#OM 🗣️👤 The transfer of the Belgian star has been approved by Jorge Sampaoli. Negotiations are still going on. #MercatOM pic.twitter.com/FShPh8NKSU — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 30, 2022

Le dossier Saliba

Bien que les pistes pour remplacer Kamara soient prometteuses, William Saliba échappe de plus en plus aux mains de l’OM. En effet, en plus des nombreux clubs intéressés tels que l’Atlético Madrid, Naples, Leicester ou encore Newcastle, Arsenal envisage sérieusement de le reprendre au vu de la saison remarquable que le joueur a effectué au sein de l’équipe de Marseille.

En ce qui concerne Lacazette, cela ne prendra sûrement pas forme puisque, selon Le Progrès, l’OL prend les devants et risque bien de signer le retour du joueur prochainement.