Mercato – OM : Les nombreuses pistes de l’OM vont se concrétiser

Après les nombreuses rumeurs concernant une vente de l’OM, le club marseillais et son dirigeant Frank McCourt entrent maintenant dans le mercato estival et les changements vont se bousculer. Sans compter que McCourt a également prévu un budget intéressant pour préparer la prochaine saison.

L’OM se prépare

Après sa qualification directe pour la Ligue des Champions, le club marseillais accorde toute son importance à ses joueurs pour ce mercato. Et les changement vont être nombreux puisque les dirigeants souhaiteraient renforcer leur effectif et miser sur des joueurs à fort potentiel ou même avec une expérience importante. Le but est de s’aligner face au PSG pour ce nouveau championnat.

Cet objectif délicat que Pablo Longoria va tenter d’atteindre sera sûrement possible grâce à de beaux moyens que met en place le président du club. En effet, selon le RMC Sport, Frank McCourt met les bouchées doubles et réserve une enveloppe importante pour ce marché des transferts.

Le budget de l’OM

Le chiffre de cette enveloppe très intéressante est encore inconnu mais le budget important de l’OM ne dépend pas que de cela car la DNCG réserve sûrement une bonne nouvelle à l’OM. En effet, il est probable que l’encadrement de la masse salarial du club marseillais soit retiré pour cette nouvelle saison. Cela permettra alors à Pablo Longoria d’avoir plus de possibilités concernant les transferts et de poursuivre ses nombreuses pistes déjà entamées.

Tout cela est sans compter que McCourt affirme clairement vouloir s’impliquer et accompagner le club encore quelques temps voire même très longtemps.

Les rumeurs de la vente de l’OM à des investisseurs ne se tairont peut-être pas simplement à l’entente de ces bonnes nouvelles mais cela promet tout de même une saison intéressante.

Le club marseillais place donc toutes ces changes avec un marché des transferts positifs et plein de changements car l’objectif est de taille : retrouver son importance par rapport au marché européen et pour cela, le mercato et les premiers matchs seront décisifs pour l’OM.