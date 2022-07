Mercato – OM : Memphis Depay dans le viseur

Des débuts de mercato difficiles pour l’OM

Depuis le commencement du marché des transferts, le club marseillais n’a pas eu que des bonnes nouvelles mais aujourd’hui, la tendance semble s’inverser grâce à plusieurs éléments ayant boosté l’OM. La DNCG qui ouvre les portes au club ainsi que le départ de Steve Mandanda ont entraîné d’autres changements : les Radonjic et Luis Henrique quittent également le club et emmèneront avec eux sûrement d’autres joueurs prochainement.

Pablo Longoria entame donc les projets avec Igor Tudor et ils ont un gros profil à l’esprit : Memphis Depay.

Le dossier Memphis Depay

En effet, selon le journaliste du média Le Phocéen, Romain Canuti, l’OM se penche maintenant sur ce gros dossier : “Longoria essaie de faire de la place dans l’effectif en libérant des salaires importants, comme on a pu le voir avec Mandanda et Radonjic. L’idée est de tenter un gros coup, et dans cette catégorie, le dossier en haut de la pile se nomme Memphis Depay. C’est pour cela qu’il faut aller vite dans le sens des départs, parce que la situation de l’international hollandais peut évoluer rapidement”.

Il n’est pas non plus certain que le joueur de 28 ans pourra quitter l’Espagne dès cet été mais Tracy Rodrigo, spécialiste du Barça pour le site FuriaLiga, est confiante : “Ce n’est pas impossible, car il a un contrat court (juin 2023), et c’est l’été ou jamais pour le Barça de gagner un peu d’argent avec un joueur qu’ils ont pris libre. De plus, son salaire est assez bas pour un club comme le Barça (estimé à 4,5 M€ annuels), puisqu’il avait fait de gros efforts pour signer à un moment où le club était en grosses difficultés financières. Il gagne moins que des joueurs comme Pedri, Ansu Fati, voire Braithwaite. Reste à savoir s’il accepterait ailleurs ce qu’il a accepté à Barcelone”.

Memphis Depay possède un profil très intéressant rythmé par ses performances de buteur aux Pays-Bas avec 80 sélections et 42 buts ainsi que celle d’attaquant au FC Barcelone. Mais son salaire risque peut-être de poser un problème à l’OM. Cependant, il est possible que Marseille compte deux gros salaires afin de mieux renforcer les rangs pour la Ligue des Champions et l’attaquant du FC Barcelone pourrait prétendre à cette catégorie même si sa dernière saison en Espagne a rencontré quelques difficultés. D’après Tracy Rodrigo, le Barça ne retiendra pas le joueur : “Ils doivent faire de la place devant pour Lewandowski, alors que Ferran Torres et Aubameyang sont déjà là. De plus, il a du mal à s’adapter au Barça. Il a un côté soliste qui ne colle pas vraiment avec ce que veut Xavi. Mais ça reste un très bon attaquant, il n’y a qu’à voir ce qu’il fait avec les Pays-Bas. De plus, il donne toujours tout sur le terrain, avec un comportement irréprochable”.

Reste à voir si l’OM aura l’avantage car Memphis Depay a aussi été remarquable pendant ses trois saisons à Lyon ce qui pourrait donc apporter de la concurrence à Marseille si les lyonnais se lancent dans le coup eux aussi.