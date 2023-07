Mercato OM : Panique à venir pour les dirigeants

Alexis Sanchez, l’attaquant chilien de l’Olympique de Marseille (OM), est officiellement un agent libre, laissant le club phocéen dans l’incertitude quant à son retour pour la prochaine saison. Malgré les efforts déployés par l’OM pour renouveler le contrat de Sanchez, la situation reste complexe et il semble de plus en plus probable que le joueur de 34 ans ne revienne pas pour une deuxième saison.

Sanchez, qui a réalisé une saison exceptionnelle avec l’OM, avait signé un contrat d’un an avec le club l’été dernier. Ce contrat est maintenant arrivé à échéance, et l’ancien joueur de l’Inter Milan est libre de choisir son prochain club. Javier Ribalta, directeur du football à l’OM, a récemment déclaré que le club est en discussion avec Sanchez et son entourage, mais il n’a pas pu confirmer si le joueur continuera avec l’OM.

« Il y aura un début de feu au lac »

Jonathan MacHardy, lors de son intervention à L’After Foot, a exprimé ses inquiétudes quant à l’avenir de Sanchez à l’OM. Il a suggéré que le club devrait commencer à envisager une vie sans Sanchez, qui a été le meilleur joueur de la saison dernière et peut-être des 15 dernières années. Il a également souligné l’urgence de la situation, notant que le premier tour préliminaire est dans un mois et que l’OM n’a pas encore de remplaçants potentiels pour Sanchez.

Il a ajouté : « Il va falloir commencer à s’activer un petit peu. Je pense que si tu veux bien faire les choses, ça doit se décanter cette semaine. Je pense que Longoria le sait aussi et qu’on va avoir une grosse semaine en terme de recrue. Mais si ça ne commence pas arriver cette semaine, il y aura un début de feu au lac pour le tour préliminaire ».

MacHardy a également souligné l’importance d’une action rapide, suggérant que si des recrues n’arrivent pas cette semaine, l’OM pourrait faire face à une crise avant le tour préliminaire. Il reste à voir comment l’OM gérera la situation avec Alexis Sanchez.