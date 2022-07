Mercato – OM : Tiémoué Bakayoko dans le viseur de l’OM

Les plans de l’OM concernant ce mercato estival sont chamboulés dû au départ soudain de l’entraîneur Jorge Sampaoli. Igor Tudor, qui viendrait remplacer le coach argentin, n’aura sûrement pas les mêmes projets. Mais le club pourrait bien avoir trouvé une nouvelle cible dernièrement.

En effet, selon le journaliste Nicolo Schira, Tiémoué Bakayoko serait dans le viseur de Marseille depuis peu. Le joueur a passé les deux dernières saison à l’AC Milan grâce à un prêt de Chelsea. Malheureusement, pour lui, le club italien ne souhaite pas poursuivre le prêt au vu des performances peu convaincantes de Tiémoué Bakayoko. Après seulement 18 matchs toutes compétitions confondues, le milieu de terrain n’a pas satisfait Milan.

Mais Chelsea n’est plus motivé non plus à l’idée de récupérer le joueur alors que son contrat à Londres ne s’achève qu’en 2024. Un autre point de chute pourrait être envisagé pour l’ancien joueur de l’AS Monaco et l’OM pourrait être une option. Cela reste à voir prochainement surtout avec le nouvel entraîneur sur le point de faire son arrivée.