Mercato – OM : Tudor veut trois renforts rapidement !

Après le départ de Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur a fait son arrivée lundi : Igor Tudor et il a donné sa première conférence de presse à l’OM.

Tudor : la priorité de Longoria

Longoria s’est exprimé au sujet du nouvel entraîneur qui était sa priorité : “Igor Tudor était le premier choix, un choix recherché.” Ambitieux pour la prochaine saison, Pablo Longoria a ajouté qu’il appréciait sa façon de penser : “L’Hellas Verone avec lui était une équipe avec des idées. J’ai été très surpris des paroles qu’il m’a données. Il a une mentalité très italienne. J’aime beaucoup cela. Dans les conversations, on a compris que les idées étaient bien élaborées sur le terrain. C’est important de voir qu’il arrive à transmettre à un message et qu’il partage nos valeurs. De faire un football attractif, vertical, fait pour les supporters, avec des émotions.”

Le nouvel entraîneur ne décevra pas l’OM, il affirme être motivé et “avoir envie de bien faire”, surtout après un échange avec McCourt il y a quelques jours.

Igor Tudor a enchaîné sur ses projets pour Marseille et il a quelques idées en têtes : “J’en ai parlé avec un copain, Alen Boksic… En ce qui concerne l’effectif, j’ai regardé les matchs de l’an dernier donc je connais tous les joueurs. Hier, on a fait le premier entraînement, où je veux un football offensif, courageux mais pas que ça. Il faut faire attention défensivement. Il faut que quand les gens repartent du stade ils ne soient pas déçus. Si on commence à parler tactique, on sera là jusqu’à demain mais je ne crois pas en un football italien, anglais ou espagnol… Je crois aux coachs qui s’adaptent aux championnats.”

La Ligue des Champions pour l’OM

Le championnat arrivant à grand pas, le nouvel entraîneur a souhaité apporter son point de vue.

“L’objectif, c’est que quand on nous voit jouer on voit une vraie équipe, avec des idées claires. Évidemment qu’on veut y remporter des matchs, ajoute-t-il. Mais c’est un travail qui se fait étape par étape. Cela démarre par l’entraînement d’aujourd’hui. On va jouer beaucoup de matchs. Mais je n’ai pas de problème à mettre un joueur de 20 ans, si je pense qu’il va faire mieux. Les meilleurs joueront, personne ne pourra se cacher.”

Le mercato de l’OM

Concernant la suite du mercato, Igor Tudor a tenu à dire que les moyens de McCourt ne le concernait pas. “J’espère m’inscrire dans la durée ici à l’OM. Mauro Camoranesi sera mon adjoint, trois autres seront annoncés bientôt… C’est une bonne chose d’avoir Payet avec nous”, ajoute l’entraîneur.

Longoria s’est ensuite exprimé sur les projets du mercato : “Les ambitions sont modifiées comme dans tous les changements de coach.” Interrogé sur Mandanda, le dirigeant a ajouté que les discussions avaient été nombreuses. “On s’est dit que ce serait pareil que la saison dernière avec de la concurrence avec deux bons gardiens. On veut des joueurs déterminés. On a déjà commencé à travailler. On veut deux joueurs par poste. Entre 5 et 8 joueurs de l’effectif doivent changer. On cherche un milieu de terrain. Cette saison est particulière avec la Coupe du Monde… On doit changer des choses pour d’adapter au calendrier”, affirme-t-il.