Mercato OM : un crack pourrait faire son retour au club !

Marcelino à la recherche de renforts

Depuis son intronisation à la tête de la formation phocéenne, Marcelino a besoin de renforts pour mettre en place sa stratégie et affronter le barrage de qualification en Ligue des Champions. Pablo Longoria, le président du club, travaille d’arrache-pied pour lui trouver des renforts. Après l’officialisation du transfert de Geoffrey Kondogbia et le rachat définitif d’Amine Harit, l’Olympique de Marseille s’intéresse désormais à un meneur de jeu promu en Premier League : Iliman Ndiaye.

Un nouvel attaquant en vue pour l’OM

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, l’OM serait entré en contact avec le jeune attaquant de Sheffield United, Iliman Ndiaye. Le joueur semble d’accord pour signer à Marseille, alors que le club cherche à se réinventer tactiquement avec l’arrivée de Marcelino comme entraîneur. Ce dernier privilégie un système de jeu en 4-4-2, ce qui oblige Pablo Longoria à chercher deux attaquants supplémentaires pour répondre aux exigences de son nouveau coach. Et surtout remplacer Alexis Sanchez qui n’est plus marseillais depuis début Juillet.

Iliman Ndiaye, fan de l’OM

Jusqu’à présent, l’OM est resté relativement calme sur le marché des transferts, mais cela pourrait changer avec l’arrivée de Marcelino. Les dirigeants marseillais auraient décidé de se montrer plus actifs pour recruter un nouveau joueur offensif, notamment Iliman Ndiaye, qui serait un grand fan du club. Des discussions seraient en cours entre l’OM et le jeune joueur.

Un international sénégalais en renfort offensif

L’Olympique de Marseille poursuit son renouvellement d’effectif et sa quête de renfort offensif. Un international sénégalais pourrait arriver prochainement : il s’agit d’Iliman Ndiaye. Indispensable dans son club de Sheffield United, le natif de Rouen a disputé tous les matchs cette saison et a contribué à la promotion de son club en Premier League.

Un retour à l’OM pour Ndiaye ?

Iliman Ndiaye pourrait donc retourner à l’OM après y avoir joué un an. Cela ne serait pas pour lui déplaire, au contraire. Dans un entretien accordé à SO FOOT, le joueur avait exprimé son amour pour le club phocéen. Si les discussions aboutissent, Ndiaye pourrait être une belle recrue pour l’Olympique de Marseille, qui cherche à consolider son secteur offensif en vue des échéances européennes.

Pour vous faire une idée plus précise sur Iliman Ndiaye. Petite compilation à visionner. @gustaviniohpic.twitter.com/VLjb3EnPrW — (@Vincent_1393) July 5, 2023

La possible arrivée d’Iliman Ndiaye à l’Olympique de Marseille témoigne de l’ambition du club et de son entraîneur Marcelino. En cherchant à recruter des joueurs talentueux et motivés, l’OM se donne les moyens de réussir dans les compétitions nationales et européennes. Le mercato estival s’annonce donc très intéressant pour les supporters marseillais, qui espèrent voir leur équipe renforcée avec des joueurs de qualité.

L’OM aurait également d’autres pistes en vue comme celle menant à Ben Yedder ou Florian Balogun.