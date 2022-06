Mercato OM : Un départ précipité

Depuis quelques mois maintenant, Alvaro Gonzalez était sur le départ après qu’il a été mis à l’écart par Jorge Sampaoli. L’Équipe a pourtant annoncé ce vendredi que l’OM s’était ravisé et préférait garder le joueur afin d’obtenir une offre d’un autre club. Mais aujourd’hui, une rupture de contrat est sur le point d’avoir lieu entre l’OM et Alvaro Gonzalez.

Alvaro Gonzalez mis à l’écart à l’OM

Des tensions se sont installées entre Jorge Sampaoli et le défenseur de 32 ans qui s’est vu mis de côté à de nombreuses reprises. Le joueur étant de retour en Espagne, son départ est maintenant une certitude et la seule question reste la manière de le faire quitter le club. La rumeur d’une rupture de contrat court depuis plusieurs semaines et pourtant, l’Équipe affirme que le club a trouvé une autre solution : ne pas verser d’indemnisation au joueur en le gardant au sein de l’équipe et attendre pour un transfert afin d’obtenir un gain.

Cependant, RMC annonce une toute autre situation.

Un accord avec Alvaro Gonzalez

En effet, le média affirme que l’OM et le joueur ont déjà réglé l’affaire et qu’un accord a été trouvé. Une somme de 5 millions d’euros serait donc la réponse à ce problème et signerait le départ d’Alvaro Gonzalez. En plus des indemnités, cette somme comprend aussi les revenus dus au joueur après l’arrivée d’Amine Harit qui a contraint l’OM a réduire le salaire du joueur espagnol avec son approbation.

Le départ d’Alvaro Gonzalez n’est pas encore officialisé mais tout semble certain.