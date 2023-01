Mercato OM : Une nouvelle recrue débarque !

L’Olympique de Marseille est à la recherche de renforts ce mercato hivernal. En effet, les départs de Gerson et Luis Suarez, ainsi que l’indisponibilité de Amine Harit, nécessitent un renfort. C’est dans ce contexte que le club phocéen s’est attaché les services de Ruslan Malinovskyi pour un montant estimé à 15 M€ + 2 M€ de bonus ; et qu’un accord à hauteur de 17 M€ (15 M€ + 2 M€ de bonus) serait imminent entre les dirigeants de l’OM et leurs homologues du Hellas Vérone pour le transfert d’Ivan Ilic.

Le milieu offensif ukrainien, Ruslan Malinovskyi, s’est engagé pour trois ans et demi avec l’Olympique de Marseille. Une mission que l’Ukrainien a exprimée clairement : « J’ai hâte d’être au stade Vélodrome pour le prochain match de Ligue 1 ». De plus, il précise : « J’espère que je peux participer aux grands moments qui attendent cette équipe ».

De son côté Ivan Ilic devrait rejoindre le club phocéen mais seulement à la fin de la saison. Le milieu international serbe est un joueur prometteur qui pourrait mener l’OM vers une victoire en coupe d’Europe. Les supporters de l’OM ont hâte de voir ce qu’il saura apporter à l’équipe.

Ivan Ilić to Olympique Marseille, here we go! Exclusive news confirmed — OM are closing in on deal to sign top talented midfielder from Verona. 🚨🔵 #OM

Details: contract until 2028, €15m fee plus €2/3m add ons. Final steps before it’s signed.

Ilić will join in June, not now. pic.twitter.com/Tn6l1r4eUX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2023