Mercato – OM : Une piste à 9 millions d’euros

Après de nombreuses déceptions telles que Axel Witsel qui rejoint finalement l’Atlético Madrid ou encore Mohamed-Ali Cho qui préfère la Real Sociedad, l’OM compte bien activer plusieurs pistes afin de préparer un mercato mouvementé.

Une nouvelle recrue en vue

Aujourd’hui, les noms cités par les dirigeants du club marseillais sont nombreux. Nous pouvons notamment retrouver ceux d’Alexis Sanchez, Luis Muriel, Seko Fofana ou encore Isaak Touré. Et un nouveau profil fait son apparition dans la liste des possibles recrues.

En effet, le journaliste Fabrice Hawkins affirme que Jorge Sampaoli se penche actuellement sur Kevin Mbabu.

Le joueur va entamer sa dernière année de contrat au VfL Wolfsbourg et est estimé à quelques 9 millions d’euros sur le marché. Le latéral droit offensif serait parfait pour la saison à venir pour l’OM et l’entraîneur espagnol a déjà validé le profil. Selon certaines informations, Kevin Mbabu aurait partagé son envie de quitter le club allemand et l’OM imagine que le joueur pourrait très bien rattraper les performances et difficultés des joueurs Pol Lirola et Valentin Rongier.