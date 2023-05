Mercato OM : Une première bonne nouvelle tombe !

Une intégration difficile mais une progression étonnante

Arrivé à l’OM en janvier 2022, Sead Kolasinac a eu du mal à s’intégrer et à justifier la confiance placée en lui par Pablo Longoria. Cependant, après quelques mois difficiles, le défenseur bosniaque est parvenu à s’imposer comme un élément clé de l’équipe dirigée par Igor Tudor. Ainsi, les supporters marseillais ont rapidement oublié ses débuts compliqués pour se concentrer sur sa progression fulgurante.

Un statut de cadre confirmé

Aujourd’hui, Sead Kolasinac est un véritable pilier de l’OM. Titularisé à 37 reprises toutes compétitions confondues, il fait partie des joueurs sur lesquels Igor Tudor compte pour assurer la stabilité et la solidité de la défense marseillaise. Ses performances convaincantes en piston et surtout en axial gauche ont conquis les supporters et les dirigeants du club phocéen.

Une prolongation de contrat en vue ?

Une offre déjà sur la table

En fin de contrat en juin prochain, Sead Kolasinac a reçu une proposition de l’OM pour prolonger son bail de deux ans. Si rien n’est encore officiel, le joueur semble apprécier la vie à Marseille et pourrait être tenté de rester au sein du club, notamment grâce à la perspective de disputer la Ligue des champions.

Les témoignages en faveur d’une prolongation

Mehmed Bazdarevic, ancien sélectionneur de Kolasinac avec la Bosnie-Herzégovine, confirme que le défenseur se sent bien à Marseille. Selon lui, si les résultats sont au rendez-vous et qu’il s’entend avec les dirigeants, il n’y a pas de raison pour que Sead Kolasinac ne reste pas à l’OM. De plus, l’ambiance du stade Vélodrome et la ferveur des supporters marseillais semblent correspondre parfaitement à l’état d’esprit du joueur.

✍️ Sead Kolašinac a reçu une proposition de l’#OM pour prolonger de deux ans. 🗞 La Provence #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/Jyap2pz64X — OM Inside (@OM_Inside) May 12, 2023

Un atout indispensable pour la saison prochaine

Avec son expérience et sa polyvalence, Sead Kolasinac est un joueur dont l’OM aura besoin pour aborder sereinement la saison prochaine, surtout en cas de qualification pour la Ligue des champions. Si son contrat doit être renouvelé, ce sera une preuve supplémentaire de la confiance accordée par Pablo Longoria et Igor Tudor dans ses capacités à contribuer au succès du club sur la scène nationale et européenne.

Après des débuts difficiles, Sead Kolasinac s’est imposé comme un véritable leader au sein de l’OM. Ses performances convaincantes ont mis tout le monde d’accord et une prolongation de contrat semble désormais envisageable. Si le défenseur bosniaque décide de rester à Marseille, il représentera un atout majeur pour le club dans sa quête de succès sur la scène nationale et européenne. Les supporters de l’OM peuvent donc se réjouir de voir Kolasinac porter leurs couleurs encore quelques années.