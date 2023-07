Mercato OM : Vers l’Arrêt des Négociations pour Alexis Sanchez

La prolongation de contrat d’Alexis Sanchez traine depuis un moment. En effet, aucun accord n’a encore été trouvé entre le club phocéen et l’ancien du Barça. Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, serait même prêt à interrompre les négociations avec le Chilien vu les difficultés rencontrées tout au long des discussions.

Les potentielles destinations pour Alexis Sanchez

Parmi les clubs intéressés par le joueur chilien, on retrouve notamment Aston Villa, qui aurait proposé une offre de 40 millions d’euros selon RMC Sport. De plus, l’Olympique de Marseille s’intéresserait également à Ely Wahi comme remplacement potentiel si le départ de Sanchez venait à se confirmer. D’autre part, le club de la Canebière serait également intéressé par le profil de Wissam Ben Yedder, actuellement sous contrat avec l’AS Monaco, mais faisant face à de sérieuses accusations.

Un mercato 2023 riche en joueurs sans contrat

Dans ce contexte de transferts et de rumeurs sur le marché des joueurs, il est intéressant de noter que plusieurs grands noms sont actuellement sans contrat durant ce mercato 2023. Parmi eux, on retrouve notamment Alexis Sanchez, Eden Hazard ou encore Sergio Ramos, Jordi Alba et le Français Samuel Umtiti.

Les possibles renforts de l’Olympique de Marseille

Afin de préparer au mieux la saison à venir, le club phocéen serait également à la recherche d’un nouvel arrière gauche. Et selon les informations récentes, Renan Lodi sera la solution pour l’OM, avec une arrivée en provenance de l’Atlético de Madrid dans les prochaines heures. Pour renforcer son effectif, l’Olympique de Marseille n’écarte pas non plus la possibilité de recruter un autre latéral gauche durant ce mercato estival. Cependant, il semble que cette piste soit peu probable, car le club a déjà misé sur Renan Lodi, dont la visite médicale aura lieu sous peu.

Le futur d’Alexis Sanchez en question

Si rien n’est encore acté concernant l’avenir d’Alexis Sanchez, force est de constater que les rumeurs autour de son départ ne cessent de se multiplier. Entre les offres reçues par les clubs intéressés et la situation contractuelle toujours incertaine avec l’Olympique de Marseille, il semble bien que l’ancien joueur du Barça devra prendre une décision importante dans les semaines à venir. Malgré les difficultés rencontrées lors des discussions avec l’OM, Alexis Sanchez reste un joueur talentueux et expérimenté, qui attire donc l’attention de plusieurs clubs européens. Si son avenir reste incertain, une chose est sûre : le mercato estival 2023 nous réserve encore de nombreuses surprises.